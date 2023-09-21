Количество жалоб на микрофинансовые организации в Сибири резко выросло

В первом полугодии 2022 года резко выросло количество жалоб сибиряков в Центробанк на микрофинансовые организации: со 131 до 217. Люди жалуются на навязывание услуг.

Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский отмечает, что количество жалоб на навязывание в микрофинансовых организациях от сибиряков могло увеличиться под влиянием различных факторов.

Во-первых, в целом люди стали чаще обращаться за микрозаймами. В первом полугодии 2023 года граждане со всей страны взяли свыше 33 миллионов микрозаймов — почти на 30% больше, чем с января по июнь прошлого года. Чаще обращаются — чаще возникают вопросы.

Во-вторых, с 1 июля снизилась дневная ставка по микрозаймам с 1% до 0,8%. Некоторые МФО выступают агентами страховых компаний или продают услуги партнёров — законом не запрещено предлагать дополнительные продукты.

— Что точно вне закона, так это заранее проставленные «галочки» на согласие подключить платные опции. С января 2024 года вступят в силу ряд мер, направленных на профилактику навязывания. Это и пролонгация периода охлаждения до 30 дней, и обязанность кредиторов уведомлять заемщиков обо всех оформленных услугах в течение суток. Мы ожидаем, что это охладит пыл кредиторов и сделает навязывание нецелесообразным, — комментирует Жаботинский.

— Отмечу, что по каждому обращению Банк России проводит проверки. По их результатам только 5% жалоб на навязывание в микрофинансовых организациях были признаны обоснованными, к нарушителям регулятор применил меры надзорного реагирования, — подчеркнул Сергей Жаботинский.

В-третьих, постепенно повышается финансовая грамотность населения, в том числе благодаря работе Банка России по финансовому просвещению. Все больше людей знают, что нужно обращаться к регулятору, если нарушаются их права как потребителей финансовых услуг.

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