В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО бойцом с позывным Змей

В зоне СВО погиб военный 28-летний Константин Егоров из Барабинского района. У мужчины был позывной «Змей». Об этом сообщает группа «Новосибирск скорбит».

Он погиб 10 сентября 2023 года при выполнении боевых задач. Егоров был призван в рамках частичной мобилизации.

У бойца остались мама и жена.

Прощание с Константином состоится 22 сентября

Напомним, что в зоне СВО погиб Сергей Еремин из Сузунского района Новосибирской области.

Еремин выполнял воинский долг на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины. Подробности его гибели не сообщаются.

Ранее редакция сообщала о том, что ФСБ задержала террориста, который отравил воду для военных.