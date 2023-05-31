1 июня стартует новый сезон новосибирской детской железной дороги

В Международный день защиты детей в Новосибирске стартует 19 сезон работы детской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Напомним, что Новосибирская детская железная дорога по итогам летнего сезона 2022 года работы перевезла более 57 тыс. пассажиров, что на 23% больше, чем в 2021 году. Также за летний период почти 600 юных воспитанников прошли учебно-производственную практику, в течение которой осваивали профессии проводника пассажирских вагонов, помощника машиниста тепловоза, осмотрщика вагонов, дежурного по переезду, оператора поста централизации.

Решение о строительстве детской железной дороги в Новосибирске было принято руководством Западно-Сибирской железной дороги совместно с администрацией города в августе 2003 года. 4 июня 2005 года состоялось торжественное открытие первой очереди проекта, длина которой была 2 км 630 метров. Вторая очередь открыта в 2006 году — 2,6 км.

Сейчас юные железнодорожники работают на трех узкоколейных тепловоза. Отмечается, что ученики 5-11 классов в рамках проекта изучают не только железнодорожные профессии, но и робототехнику.

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