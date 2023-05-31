Бизнес-зал открылся в новом терминале аэропорта Толмачево

Авиакомпания S7 Airlines открыла бизнес-зал в новом терминале аэропорта Толмачево. Об этом сообщает пресс-служба компании. Зал находится в терминале вылета внутренних рейсов (сектор С). Судя по сообщению авиаперевозчика, зал смогут попасть пассажиры с билетами по тарифам Бизнес Стандарт и Бизнес Плюс, Эконом Плюс.

Напомним, что S7 Airlines недавно перевела обслуживание пассажиров внутренних рейсов из Сектора А в Сектор С в новом терминале Толмачево. Международные рейсы авиакомпании по-прежнему осуществляются через Сектор Б. В данный момент S7 Airlines из Новосибирска выполняет до 80 рейсов и перевозит около 18 000 пассажиров в сутки. За последний год перевозки авиакомпании выросли на 21%.

Всего в Толмачево сейчас работает 4 бизнес-зала и Vip-зал. Их собственников в отделе обслуживания бизнес-залов аэропорта корреспонденту Infopro54 назвать отказались.

Ранее редакция сообщала о том, что новый пассажирский терминал открылся в аэропорту Новосибирска.