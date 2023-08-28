1 сентября запустят новую подсветку на телебашне в Новосибирске

1 сентября Новосибирцы смогут лицезреть открытие новой подсветки на телебашне. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Всего на телебашне размещено порядка 9060 светодиодных пиксельных светильников, шесть прожекторов и медиафасад на отметке от 140 до 148 метров.
— Повышенная плотность пикселей светового панно позволяет транслировать видеоролики, бегущую строку и графические элементы, — отметили в пресс-службе.
На открытии обновленной башни будут губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также другие руководители региона и города вместе с телевизионщиками.
Ранее редакция сообщала о том, что 1 сентября за парты в школах Новосибирска сядут более 23 тысяч первоклашек.
Фото со страницы Российской телевизионной и радиовещательной сети в ВКонтакте.
Рубрики :
Регионы:
Теги :