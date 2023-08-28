Ты не одинок: цветочный салон Новосибирска раздаривает кабачки

В Новосибирске один из цветочных магазинов бесплатно раздает кабачки. Овощи аккуратно лежат у входа в красивых корзинах и ждут, когда их разнесут по домам. Сообщение об этом было опубликовано в социальной сети ВКонтакте.

– Говорят, что, если вам в августе подарили кабачок – значит, вы не одиноки, – гласит надпись.

Стоит отметить, что пока ажиотажа на овощи нет, они лежат нетронутыми. Но если вы знаете, что приготовить из кабачка, то поспешите на раздачу.

Ранее редакция сообщала о том, что шеф Ивлев рассказал, что приготовить из кабачков.