10-летнего мальчика сбил автомобиль в Калининском районе Новосибирска

В Калининском районе автоледи на Сузуки «Альта» сбила 10-летнего мальчика.

– Двигалась по улице Новоуральская, и в пути следования напротив дома номер 12, женщина совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, – отметили в ГИБДД по Новосибирской области.

10-летний мальчик доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется.

На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что также в Новосибирске пострадала несовершеннолетняя девочка, которую водитель не заметил при попытке встать в парковочный карман.

Ранее редакция сообщала о том, что хлебовозка наехала на школьницу возле Монетки в Новосибирске.