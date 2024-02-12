Хлебовозка наехала на школьницу возле Монетки в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска хлебовозка сбила 14-летнюю девочку возле магазина «Монетка». ЧП произошло сегодня, 12 февраля, в 11:45 на улице Сибиряков-Гвардейцев.

По предварительной информации ГИБДД, 35-летний водитель Газели, перевозивший хлебобулочные изделия, сдавал назад, чтобы подъехать к месту погрузки возле дома №40. Он не заметил школьницу, которая обходила грузовик, и совершил на нее наезд.

— Пострадала 14-летняя девочка пешеход, которая была доставлена в лечебное учреждение, — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.

На месте работает наряд ДПС, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на пешеходном переходе автомобиль Nissan Tiida сбил 8-летнюю девочку.