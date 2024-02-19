В Новосибирске введен режим «черного неба»

Минприроды Новосибирской области ввело режим «черного неба» над Новосибирском.
По прогнозу «Западно-Сибирского УГМС», с 3 часов дня 19 февраля до 6 вечера 21 февраля в Новосибирске ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
— Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что синоптики говорили об аномальных морозах период с 20 по 23 февраля в Новосибирской области.
Температура в некоторых местах будет опускаться ниже -40 градусов. Подобная погода сохранится и в ряде других регионов: Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай.
Ранее редакция сообщала о том, что более 3,6 тысяч детей не попали в школы из-за морозов в Новосибирской области.
Фото: Алёна Пятенок
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