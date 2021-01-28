100 000 доз вакцины против COVID-19 придет в Новосибирск до конца февраля

Поставки вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в регионы Российской Федерации осуществляются централизованно, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вакцина поступает партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям.

— На сегодня осталось чуть более 1000 доз. До конца февраля мы ожидаем поставку партиями еще более 100 тысяч доз, — отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Она напомнила, что с этой недели записаться на вакцинацию можно не только через сall-центры поликлиник и Единый портал госуслуг, но и по телефону Единой регистратуры 124. В общей сложности в регионе развернут 61 пункт вакцинации, сделать прививку можно в каждой из 59 взрослых поликлиник области.

Медицинские организации, в которых развернуты прививочные пункты, формируют списки желающих вакцинироваться. Поликлиники обрабатывают списки и приглашают на вакцинацию с уточнением даты и времени вначале первоочередные группы – врачей, учителей, социальных работников, возрастной контингент, а также лиц, имеющих неинфекционные хронические заболевания. В случае отсутствия желающих из приоритетных групп, на вакцинацию приглашают других пациентов.

Заместитель министра подчеркнула, что на сегодняшний день вакцинировано уже 14 146 жителей региона, в том числе двукратно – 2 505 человек.