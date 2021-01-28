Мир, дружба и жвачка областных ветвей власти

Надоили, настригли

Если характеризовать отчет губернатора области вкратце, то можно сказать, что, несмотря на все перипетии 2020 года, он состоит практически сплошь из достижений. Вхождение в десятку лучших по ряду направлений АПК, продолжение строительства спортивных и социальных объектов, своевременная поддержка бизнеса и населения области, реализация инвестиционных проектов — примерно такое содержание скрывалось за морем цифр. Не исключением стали и, казалось бы, столь напряженные на протяжении прошлого года бюджетные показатели.

— Собственные доходы бюджета выросли на 1,2%, — отметил губернатор в докладе. — Мы остались в группе регионов, которые сохранили положительную динамику. Кроме того, мы смогли привлечь из федерального бюджета в два раза больше средств на собственное развитие, по сравнению с 2019 годом, — рекордные 68 млрд рублей по самым разным программам. По нацпроектам выполнено мероприятий на 33,6 млрд рублей — на 20% больше, чем в 2019 году. Сданы в эксплуатацию 90 дорожных объектов. Благоустроены 142 двора и 83 общественных пространства. В прошлом году расселили 1,7 тысячи человек и ликвидировали 26,5 тысячи кв. м аварийного жилфонда.

Кукушка хвалит петуха…

Представители законодательной власти, к которой был обращен отчет власти исполнительной, не стали задавать вопросов, за редким исключением. Исключения составили лишь трое депутатов: Дмитрий Макаров (КПРФ), Роман Яковлев (КПРФ) и Вячеслав Илюхин («Родина»). О самих вопросах — чуть ниже. Не исключено, что последним депутатам такую «смелость» простили ввиду возможного участия в предстоящих выборах в Госдуму и необходимости «светиться».

Впрочем, как позднее было заявлено, поводов для беспокойства относительно возможной пассивности у большинства депутатов нет.

— Мы с губернатором встретились со всеми фракциями, — сообщил председатель заксобрания Андрей Шимкив во время пресс-подхода в перерыве сессии. — Многие вопросы были заданы, обсуждены, приняты какие-то решения.

По итогам встречи с фракциями руководители законодательной и исполнительной власти отметились дружными заявлениями о плотном взаимодействии, необходимости его продолжения и взаимными комплиментами.

— Именно совместные усилия позволяют нам увеличивать количество проектов развития области, — заявил Травников депутатам в конце доклада. — Именно благодаря этому я сегодня могу заявить, что тяжелейший 2020 год для Новосибирской области в целом был очень результативным. Я благодарю вас за то, что вы сохраняете этот настрой на конструктивную совместную работу, на развитие территорий на своих округах, на внимание к проблемам жителей всей области.

Взаимности долго ждать не пришлось.

— Доклад губернатора, мне кажется, уже можно рассматривать как наш совместный доклад, — тут же добавил спикер заксобрания Андрей Шимкив. — Мы участвуем везде. Мы каждый на своем округе спорим, ругаемся — в хорошем смысле слова, находим компромиссы. Все изменения государственных программ проходят через нас. Мы участвуем в заседаниях правительства — председатели комитетов, депутаты, я — в постоянном режиме. Поэтому, думаю, что это наш совместный труд.

Напоследок ложка дегтя

Если оставить за скобками официальность момента, то те, кто следил за политическими событиями в регионе, наверняка помнят, что подобные «мир, дружба, жвачка» между двумя ветвями областной власти порой едва не превращались в открытое противостояние. Особенно когда речь шла о реализации на территории Новосибирской области ряда крупных инвестпроектов и концессионных соглашений. В частности, как уже сообщалось, жесткой критике подвергался проект на 30 млрд рублей Бориса Горкунова по развитию мясного кластера в Новосибирской области. Вторым ярким примером стала концессия по четвертому мосту, о возможном срыве софинансирования которой говорил одно время председатель заксобрания Андрей Шимкив. Пока это так и осталось на уровне слов, но при ином исходе концессионер вполне мог бы через суд вернуть положенные ему по договору средства опять же из областного бюджета.

— Такой дипломатии в Новосибирске еще не видели, — сообщал один из телеграм-каналов. — Второе лицо в регионе угрожает сорвать крупнейший проект. Интересно, что по этому поводу думает первое лицо?

И вот в вопросах депутатов, о которых говорилось ранее, снова зазвучали скандальные концессии. В частности, депутат Дмитрий Макаров (КПРФ) напомнил про злополучный четвертый мост.

— Какова организационно-правовая форма соглашения строительства моста? Какое процентное соотношение финансирования объекта? Будут ли построены и в какие сроки все развязки, предусмотренные проектом? Смогут граждане воспользоваться развязками бесплатно? — такие вопросы озвучил депутат.

Еще одной концессии — по строительству семи поликлиник в Новосибирске — коснулся и Роман Яковлев.

— В каком состоянии находится заключение договоров на строительство семи поликлиник в Новосибирске? — обратился депутат к губернатору. — Каковы размеры и доля участия Новосибирской области бюджетными средствами в их строительстве? Как вы оцениваете вероятность срыва или затягивания сроков заключения договоров по строительству?

Напомним, что на протяжении длительного времени и депутаты заксобрания области, и горсовета Новосибирска не могли получить от чиновников Минздрава внятного ответа о ходе реализации этой концессии.

— По семи поликлиникам сегодня уже завершена разработка ПСД, — сообщает Андрей Травников. — Завершение должно быть в 2022 году. Мы сегодня отмечаем небольшое снижение по выдаче проектной документации, но тем не менее оцениваем его как некритичный риск. Ориентируемся на сроки, зафиксированные соглашением — конец 2022 года. Общая сумма по соглашению — 8,9 млрд рублей. Из первоначальных инвестиций только небольшая доля — из областного бюджета в виде гранта на 2 млрд рублей. Но нужно понимать, что это деньги не бесплатные, мы их будем возвращать подрядчику в течение длительного срока.

Помимо темы концессий, ложку дегтя в общую идиллию добавил Вячеслав Илюхин, поинтересовавшись планами по расселению аварийного жилья.

— На хорошем фоне динамики бюджета по расходам бросается в глаза ЖКХ, где минус 1,2 млрд, из которых минус 300 млн — на переселение из ветхого и аварийного жилья, — отметил Илюхин. — Согласен с тем, что возможны объективные причины из-за непростой ситуации с коронавирусом. Тем не менее вижу диссонанс с общим финансированием.

Напомним, что нынешний созыв заксобрания области был избран в сентябре 2020 года.