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Мир, дружба и жвачка областных ветвей власти

  • 28/01/2021, 18:44
Автор: Евгения Серёгина
Мир, дружба и жвачка областных ветвей власти
Исполненный достижениями отчет губернатора за прошлый год в заксобрании приняли фактически как по команде.

Надоили, настригли

Если характеризовать отчет губернатора области вкратце, то можно сказать, что, несмотря на все перипетии 2020 года, он состоит практически сплошь из достижений. Вхождение в десятку лучших по ряду направлений АПК, продолжение строительства спортивных и социальных объектов, своевременная поддержка бизнеса и населения области, реализация инвестиционных проектов примерно такое содержание скрывалось за морем цифр. Не исключением стали и, казалось бы, столь напряженные на протяжении прошлого года бюджетные показатели.

Собственные доходы бюджета выросли на 1,2%, отметил губернатор в докладе. Мы остались в группе регионов, которые сохранили положительную динамику. Кроме того, мы смогли привлечь из федерального бюджета в два раза больше средств на собственное развитие, по сравнению с 2019 годом, рекордные 68 млрд рублей по самым разным программам. По нацпроектам выполнено мероприятий на 33,6 млрд рублей на 20% больше, чем в 2019 году. Сданы в эксплуатацию 90 дорожных объектов. Благоустроены 142 двора и 83 общественных пространства. В прошлом году расселили 1,7 тысячи человек и ликвидировали 26,5 тысячи кв. м аварийного жилфонда.

Кукушка хвалит петуха…

Представители законодательной власти, к которой был обращен отчет власти исполнительной, не стали задавать вопросов, за редким исключением. Исключения составили лишь трое депутатов: Дмитрий Макаров (КПРФ), Роман Яковлев (КПРФ) и Вячеслав Илюхин («Родина»). О самих вопросах чуть ниже. Не исключено, что последним депутатам такую «смелость» простили ввиду возможного участия в предстоящих выборах в Госдуму и необходимости «светиться».

Впрочем, как позднее было заявлено, поводов для беспокойства относительно возможной пассивности у большинства депутатов нет.

Мы с губернатором встретились со всеми фракциями, сообщил председатель заксобрания Андрей Шимкив во время пресс-подхода в перерыве сессии. Многие вопросы были заданы, обсуждены, приняты какие-то решения.

По итогам встречи с фракциями руководители законодательной и исполнительной власти отметились дружными заявлениями о плотном взаимодействии, необходимости его продолжения и взаимными комплиментами.

Именно совместные усилия позволяют нам увеличивать количество проектов развития области, заявил Травников депутатам в конце доклада. Именно благодаря этому я сегодня могу заявить, что тяжелейший 2020 год для Новосибирской области в целом был очень результативным. Я благодарю вас за то, что вы сохраняете этот настрой на конструктивную совместную работу, на развитие территорий на своих округах, на внимание к проблемам жителей всей области.

Взаимности долго ждать не пришлось.

Доклад губернатора, мне кажется, уже можно рассматривать как наш совместный доклад, тут же добавил спикер заксобрания Андрей Шимкив. Мы участвуем везде. Мы каждый на своем округе спорим, ругаемся — в хорошем смысле слова, находим компромиссы. Все изменения государственных программ проходят через нас. Мы участвуем в заседаниях правительства председатели комитетов, депутаты, я — в постоянном режиме. Поэтому, думаю, что это наш совместный труд.

Напоследок ложка дегтя

Если оставить за скобками официальность момента, то те, кто следил за политическими событиями в регионе, наверняка помнят, что подобные «мир, дружба, жвачка» между двумя ветвями областной власти порой едва не превращались в открытое противостояние. Особенно когда речь шла о реализации на территории Новосибирской области ряда крупных инвестпроектов и концессионных соглашений. В частности, как уже сообщалось, жесткой критике подвергался проект на 30 млрд рублей Бориса Горкунова по развитию мясного кластера в Новосибирской области. Вторым ярким примером стала концессия по четвертому мосту, о возможном срыве софинансирования которой говорил одно время председатель заксобрания Андрей Шимкив. Пока это так и осталось на уровне слов, но при ином исходе концессионер вполне мог бы через суд вернуть положенные ему по договору средства опять же из областного бюджета.

Такой дипломатии в Новосибирске еще не видели, сообщал один из телеграм-каналов. Второе лицо в регионе угрожает сорвать крупнейший проект. Интересно, что по этому поводу думает первое лицо?

И вот в вопросах депутатов, о которых говорилось ранее, снова зазвучали скандальные концессии. В частности, депутат Дмитрий Макаров (КПРФ) напомнил про злополучный четвертый мост.

Какова организационно-правовая форма соглашения строительства моста? Какое процентное соотношение финансирования объекта? Будут ли построены и в какие сроки все развязки, предусмотренные проектом? Смогут граждане воспользоваться развязками бесплатно? такие вопросы озвучил депутат.

Еще одной концессии по строительству семи поликлиник в Новосибирске коснулся и Роман Яковлев.

В каком состоянии находится заключение договоров на строительство семи поликлиник в Новосибирске? обратился депутат к губернатору. Каковы размеры и доля участия Новосибирской области бюджетными средствами в их строительстве? Как вы оцениваете вероятность срыва или затягивания сроков заключения договоров по строительству?

Напомним, что на протяжении длительного времени и депутаты заксобрания области, и горсовета Новосибирска не могли получить от чиновников Минздрава внятного ответа о ходе реализации этой концессии.

По семи поликлиникам сегодня уже завершена разработка ПСД, сообщает Андрей Травников. Завершение должно быть в 2022 году. Мы сегодня отмечаем небольшое снижение по выдаче проектной документации, но тем не менее оцениваем его как некритичный риск. Ориентируемся на сроки, зафиксированные соглашением конец 2022 года. Общая сумма по соглашению — 8,9 млрд рублей. Из первоначальных инвестиций только небольшая доля — из областного бюджета в виде гранта на 2 млрд рублей. Но нужно понимать, что это деньги не бесплатные, мы их будем возвращать подрядчику в течение длительного срока.

Помимо темы концессий, ложку дегтя в общую идиллию добавил Вячеслав Илюхин, поинтересовавшись планами по расселению аварийного жилья.

На хорошем фоне динамики бюджета по расходам бросается в глаза ЖКХ, где минус 1,2 млрд, из которых минус 300 млн на переселение из ветхого и аварийного жилья, отметил Илюхин. Согласен с тем, что возможны объективные причины из-за непростой ситуации с коронавирусом. Тем не менее вижу диссонанс с общим финансированием.

Напомним, что нынешний созыв заксобрания области был избран в сентябре 2020 года.

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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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