100% износа водопровода выявили в одном из поселков Новосибирской области

Прокуратура через суд обязала администрацию муниципалитета заменить водопроводные сети.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, в ходе проверки, проведённой прокуратурой Черепановского района, было установлено, что водопроводные сети в посёлке Пятилетка этого района находятся в состоянии полного износа.

Из-за того, что капитальный ремонт не проводился в течение длительного времени, сети часто рвутся. Чтобы защитить права граждан, прокурор района обратился в суд с иском о замене сетей общей протяжённостью 3,2 тысячи метров.

Иск прокурора был удовлетворён, и муниципалитет заключил контракт на выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей.

Прокуратура контролирует фактическое исполнение решения суда.

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