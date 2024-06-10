100% износа водопровода выявили в одном из поселков Новосибирской области

Прокуратура через суд обязала администрацию муниципалитета заменить водопроводные сети.
Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, в ходе проверки, проведённой прокуратурой Черепановского района, было установлено, что водопроводные сети в посёлке Пятилетка этого района находятся в состоянии полного износа.
Из-за того, что капитальный ремонт не проводился в течение длительного времени, сети часто рвутся. Чтобы защитить права граждан, прокурор района обратился в суд с иском о замене сетей общей протяжённостью 3,2 тысячи метров.
Иск прокурора был удовлетворён, и муниципалитет заключил контракт на выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей.
Прокуратура контролирует фактическое исполнение решения суда.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит несанкционированный скотомогильник под Новосибирском.
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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