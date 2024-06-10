В Новосибирске власти ведут борьбу с нелегальными торговцами на Хилокской

Парфюмерию, солнцезащитные очки и ящики с подгнившими овощами и фруктами изъяли у нелегальных торговцев во время совместного рейда мэрии и полиции на ул. Хилокской, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

По версии специалистов, систематические проверки оказали влияние на сам формат торговли в так называемом «Бермудском треугольнике». Так новосибирцы называют территорию, прилегающую к Хилокскому рынку.

Практически каждый день сотрудники управления потребительского рынка, администрации района и полиции осуществляют совместные рейды, в результате которых составляют протоколы об административных правонарушениях и изымают товар. Что заметно сократило количество желающих торговать и в целом изменило формат торговли.

Как сообщила заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Юлия Кремлёва, люди теперь торгуют не со столиков, а прямо из багажников машин.

— Сотрудников мэрии, администрации и полиции все знают в лицо. Стоит только появиться – багажники захлопываются, и машины с визгом срываются с места — рассказала Юлия Кремлёва.

В департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города добавили, что в этом году на ул. Хилокской составлено 12 административных протоколов за торговлю в неустановленном месте. Кроме того, в рамках обеспечительных мер провели десять изъятий товара. На спецсклады доставили 190 литров незамерзающей жидкости, 879 искусственных цветов, 513 кг овощей и фруктов, а также духи, обувь, трикотаж.

Также в шести случаях изымали брошенный товар, продавцы которого скрылись с места совершения административного правонарушения. В частности, два баула с вещами и 367 кг овощей и фруктов.