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100% кэшбэк для Orange Premium Club

  • 11/08/2019, 10:16
ПСБ предлагает новые небанковские привилегии клиентам премиальной программы Orange Premium Club (OPC).

Промсвязьбанк (ПАО)Теперь клиенты ОРС могут получить 100% кэшбэк при оплате услуг такси, каршеринга и аренды автомобиля. Новым сервисом могут воспользоваться участники премиальной программы ОРС при поддержании общих балансов от 4 млн руб. на банковских счетах, в инвестициях или страховых продуктах в ПСБ, уточняется в сообщении пресс-службы банка.

Воспользоваться сервисом просто — клиентам достаточно оплачивать поездки своей картой Orange Premium Club, а банк в следующем месяце вернет клиенту 100% затрат бонусными баллами (максимально 4 000 баллов до конца 2019 года). Кэшбэк начисляется за оплату услуг любого сервиса такси или аренду авто в удобном клиенту формате без ограничений по географии поездок или компании-перевозчику. Баллы поступят на бонусный счет клиента, их можно в любой момент конвертировать в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль на свой текущий счет.

— Состоятельные клиенты много путешествуют, привыкли к комфорту. Мы рады предоставить им новые привилегии, которые будут сопровождать их привычный образ жизни, — отмечает директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) Виталий Роговой.

Программа Orange Premium Club — это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и небанковских услуг для состоятельных клиентов и их семей. Участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером и через выделенную линию контакт-центра банка. ПСБ также предоставляет комплекс небанковских привилегий для клиента и его семьи: например, доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защиту в путешествиях с покрытием до 100 тыс. евро, консьерж-сервис.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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