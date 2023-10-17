100-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны из Новосибирской области

В октябре 100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Ровинская. Сейчас она проживает в Можайске Московской области, но отправлялась на фронт из Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Единой России.

— В апреле 1942 года Ровинская ушла на фронт из своей малой родины в Новосибирской области. На войне она служила в ПВО, а точнее обеспечивала связью части, защищавшие Киев от воздушных налетов. Была ранена и контужена, — рассказывают депутаты Можайска.

В то время, как вспоминает Клавдия Ровинска, ее тяжело переболевшую тифом, худенькую, да и практически безволосую, нарядили мальчишкой и отправили в деревню на разведку.

— Там стояли немцы, и от верной гибели ее спасла совершенно незнакомая женщина, выдав за своего больного племянника, — отметили в сообщении.

В мае 1945 года она вернулась и была награждена Орденом Отечественной войны II степени, боевыми медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 1941-1945 годах».

— У войны не женское лицо, но вы мужественно сносили ее неимоверные тяготы, плечом к плечу с мужчинами ковали победу над врагом. В вашей судьбе отразились судьбы нескольких поколений женщин России, — отметила Татьяна Дроздова, депутат-член фракции «Единая Россия».

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