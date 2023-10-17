Фехтовальщица София Лоханова вернула свою девичью фамилию

София Лоханова фехтовальщица на саблях вернула девичью фамилию. Теперь она Позднякова. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.

— Вернулась к истокам, — подписала снимок олимпийская чемпионка.

В связи с эти можно сделать вывод, что София развелась с супругом – фехтовальщиком Константином Лохановым. Поженились они в сентябре 2020 года.

Подписчики чемпионки очень бурно отреагировали на новость:

— Наконец то! УРА! — А я всегда Вас называл только по фамилии отца. — Прекрасно.

София Позднякова родилась 17 июня 1997 года в Новосибирске. Ее отец − президент Олимпийского комитета России, четырехкратный Олимпийский чемпион Станислав Поздняков.

Девушка является двукратной олимпийской чемпионкой Игр-2020 в Токио в личном и командном первенствах, двукратная чемпионка мира и Европы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский «Локомотив» одержал первую победу на чемпионате России.