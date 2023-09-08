Новорождённую дочь родители назвали «Армия — сила народа»

В конце лета в Ульяновске Отдел ЗАГС по Засвияжскому району города зарегистрировал новорожденную девочку с необычным именем Армия — сила народа, сообщила пресс-служба ведомства.

В многодетной семье Верхеевых Арсина стала седьмым ребенком, а ее старших братьев и сестер зовут Богдан, Егор, Кирилл, Злата, Кондратий и Катрина.

Как рассказали в ЗАГСе, в этом году семейная пара отметит «медный юбилей» супружеской жизни — семь лет. Вместе они ведут совместный бизнес, активный образ жизни и строят собственный дом.

Ранее в Управлении по делам ЗАГС по Новосибирской области рассказали, что самыми необычными именами для младенцев стали: Анас, Демьян, Динислам и Назар.