103-й сезон «Красного факела»: сюрпризы и открытия «Сибирского МХАТа»

В «Красном факеле» подошел к концу очередной, уже 103-й по счету сезон, и творческий коллектив театра ушел на летние каникулы. Этот сезон был наполнен множеством событий и подарил нам немало приятных сюрпризов и открытий, которые наверняка порадовали не только заядлых театралов, но и тех, кто впервые открыл для себя удивительный, волшебный мир театрального искусства.

И действительно: что касается «открытий чудных», то здесь «Красный факел» уже давно и привычно если не впереди планеты всей, то среди новосибирских театров уж точно равных ему сыщется мало. Там по-настоящему умеют удивлять, поражать и восхищать, и даже смена директора и главного режиссера по ходу сезона если и внесла какие-то коррективы, то лицо, дух, стиль и вектор развития театра, как кажется, существенных изменений не претерпели. Собственно, Антонида Гореявчева, возглавившая «Красный факел» в декабре 2022 года, особо подчеркивала, что ее главная задача состоит в сохранении и приумножении славных традиций театра, в 2020 году отметившего столетний юбилей. В связи с этим рассчитывать на какие-то быстрые революционные изменения и не приходилось. Пожалуй, пока самым заметным изменением в работе театра стал пересмотр формата функционирования пространства «КаФе», где на протяжении долгого времени работал ресторан и игрались некоторые спектакли. Теперь это пространство станет учебным, использовать его в основном будут молодые артисты и воспитанники студии творческого развития «Жить на Севере…», а лучшие постановки перекочуют на Малую сцену. Например, там уже прошли несколько показов спектаклей «Хэппи энд» по рассказу Виктории Токаревой с участием Дарьи Емельяновой и Дениса Казанцева и «Пришел мужчина к женщине», где роли «мужчины» и «женщины» блистательно исполняют Елена Жданова и Константин Телегин, а в следующем сезоне на Малой сцене можно будет увидеть спектакль по всеми любимой повести Джерома Клапки Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», премьера которого прошла в «КаФе» 3 марта.

Впрочем, определенные новации так или иначе будут внедряться, особенно в части репертуара, который уже был частично анонсирован на несколько ближайших сезонов. Уже известно, что в следующем, 104-м сезоне нас вновь ждет ряд громких премьер, причем упор будет сделан на классику отечественной литературы. Так, нас ждут постановки по «Мертвым душам» Николая Гоголя, «Собачьему сердцу» Михаила Булгакова, «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова и «Ромео и Джульетте» Уильяма Шекспира. Звучит, стоит признать, интригующе. Уже примерно известно время выхода означенных премьер, так что новосибирские театралы могут начать планировать посещение данных спектаклей.

Но вернемся к завершившемуся 103-му сезону.

Начать, как ни странно, хотелось бы с конца. Закрывался сезон «Большими гастролями», в рамках которых «Красный факел» и Тюменский Большой драматический театр на период с 20 по 25 июня обменялись сценами. Новосибирский театр привез в Тюмень четыре спектакля: «Тайм-аут», «Дело», «Поминальная молитва» и «Продавец дождя». Все эти любимые новосибирскими зрителями постановки были тепло встречены тюменской публикой и прошли при неизменных аншлагах.

Такой же теплый прием был организован в Новосибирске для труппы тюменского театра, показавшей на сцене «Красного факела» свои четыре спектакля: комедию «Тартюф» по пьесе Жана-Батиста Мольера, музыкальную комедию «Восемь женщин» по пьесе Робера Тома, драму «Каренин А.» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» и лирический моноспектакль «Новеченто (1900-й)» по произведению Алессандро Барикко. По отзывам как зрителей, так и самих актеров (причем обоих театров), обменные гастроли прошли успешно ― и в дальнейшем мы вполне можем ожидать продолжения сотрудничества между «Красным факелом» и Тюменским БДТ.

«Большие гастроли» стали эффектным финальным аккордом этого театрального сезона и оказались ему под стать в плане насыщенности и внимания публики. Благо, что было чему внимать — яркие премьеры следовали буквально одна за другой.

Первой премьерой сезона, состоявшейся 26 ноября 2022 года, стала драма «Сын» по пьесе популярного современного драматурга Флориана Зеллера. Это трагическая история о подростке по имени Николя, который тяжело переживает развод родителей и в итоге кончает жизнь самоубийством. Очень тяжелый с точки зрения эмоционального восприятия спектакль тем ни менее вызвал множество благодарных откликов со стороны зрителей, каждый из которых уловил в нем что-то близкое и важное лично ему. На мой скромный взгляд, «Сын» стал не только главной премьерой этого сезона, но и вообще на сегодняшний день это лучший спектакль в репертуаре «Красного факела».

Следующей на очереди, поставленной уже под самый занавес года, в конце декабря, стала романтическая драма «Ромео и Жанетта» по пьесе Жана Ануя, зрители которой стали свидетелями красивой, но в то же время трагической истории любви юноши Фредерика и девушки Жанетты, невольно отбившей жениха у сестры Юлии. В названии как пьесы, так и спектакля (у пьесы, кстати, есть и другое название — «Нас обвенчает прилив») прослеживаются явные аллюзии на бессмертное произведение Уильяма Шекспира, но эти отсылки в данном случае предельно условны — у этой постановки свой особый колорит и своя основная идея, и с пьесой Шекспира здесь общего немного. Ну разве что то, что по определенным причинам герои не могут быть вместе в этом мире, и в финале их ждет ужасная, но неотвратимая гибель.

25 февраля состоялась первая премьера 2023 года — «Люди своевременных взглядов» по рассказам Александра Цыпкина, которого лишний раз представлять не нужно. Он хорошо знаком зрителям телеканала ТНТ, где шел сериал «Беспринципные» ― опять же по произведениям Цыпкина, которые издаются большими тиражами и, судя по всему, пользуются спросом у читающей публики. Режиссером Александром Созоновым были отобраны шесть разножанровых рассказов писателя, и на выходе получился яркий, бодрый, веселый и позитивный спектакль, вызвавший массу положительных эмоций. А фишкой самых первых показов «Людей» стало участие в спектакле самого автора, который специально для этого прилетел в Новосибирск и исполнил небольшое камео. Так что эта премьера, можно сказать, удалась во всех смыслах.

8 апреля был презентован трагифарс «Смерть Тарелкина» по пьесе Александра Сухово-Кобылина, ставшей заключительной частью его знаменитой трилогии «Картины прошедшего». Кстати, «Красный факел» осуществил весьма непростой и практически уникальный проект, объединив в своем репертуаре все три части этой трилогии. Сначала, в сентябре 2020 года, режиссером Дмитрием Егоровым было поставлено «Дело», затем, в марте 2022, он же поставил самую известную пьесу Сухово-Кобылина ― водевиль «Свадьба Кречинского». Оба эти спектакля полюбились зрителям и, думается, надолго вошли в репертуар театра. Что касается «Смерти Тарелкина», то, стоит признать, спектакль получился неоднозначным и вызвал противоречивые отклики как зрителей, так и сообщества театральных критиков. Здесь, на мой взгляд, во-первых, сказалась специфика литературного первоисточника, который толком не был понят и принят ни современниками, ни последующими поколениями, а во-вторых, при постановке заметно переборщили с использованием видеотехнологий и современных технических средств вроде хромакея. Новосибирский театральный зритель в массе своей консервативен, и подобные вещи вызывают у него определенную идиосинкразию. Как бы там ни было, спектакль почти наверняка найдет своего зрителя, но как долго он продержится в репертуаре театра ― сказать сложно.

Последней премьерой сезона, увидевшей свет 15 июня, стали «Мещане» по первой и одной из самых известных пьес Максима Горького. Мне посчастливилось попасть на спектакль во второй премьерный день, 16 июня, и в целом он оправдал те ожидания, которые у меня были. Известный петербургский режиссер Семен Серзин представил на суд зрителей современное прочтение пьесы Горького, но хотя действие перенесено в наши дни, главная суть и содержание пьесы остались в неизменном виде: перед нами все те же горьковские мещане, просто немного в другом облике и другом антураже.

Еще хотелось бы буквально пару слов сказать о нескольких проектах, реализованных театром в этом сезоне.

Во-первых, отдельной строкой идет театрализованный концерт «Письма Победы», состоявшийся 9 мая и приуроченный к главному празднику нашей страны — Дню Победы. Литературную основу спектакля, поставленного артистом театра Денисом Казанцевым, составила фронтовая переписка, а также воспоминания и дневниковые записи фронтовиков, их родных и близких, а участие в нем приняли почти вся труппа театра и ребята из студии творческого развития «Жить на Севере…». Письма военных лет, прозвучавшие под живое оркестровое сопровождение, позволили как самим артистам, так и прошедшим зрителям погрузиться в атмосферу той эпохи, прочувствовать ее на судьбах конкретных людей, вынесших на своих плечах всю тяжесть войны и своими руками день и ночь ковавших Победу — будь то на фронте или в тылу. Подобные проекты, безусловно, крайне важны, и хочется верить, что в последующие годы эта добрая, такая нужная нам сегодня традиция будет продолжена.

Одним из нововведений этого сезона стал просветительский проект «По классике», в рамках которого с целью глубже погрузиться в контекст того или иного спектакля, лучше осмыслить породившее его время и связь с современностью для бесед и лекций планируется приглашать литературоведов, театральных критиков, ученых, бизнесменов, юристов и других специалистов из разных сфер. Стартовал проект 13 июня, когда в преддверии премьеры «Мещан» была организована онлайн-лекция кандидата искусствоведения и помощника художественного руководителя МХТ имени А.П.Чехова по спецпроектам Павла Руднева «Первая пьеса Горького «Мещане»: смена восприятия из прошлого в настоящее». Понятно, что этот проект в значительной степени связан с расширением классического репертуара «Красного факела», и можно ожидать, что в следующем сезоне с учетом уже обозначенных будущих премьер он будет весьма активно реализовываться.

Наконец, 27 марта в «Красном факеле» с размахом отметили Всемирный день театра. К этой дате была подготовлена насыщенная событийная программа «Театр до полуночи», состоящая из трех блоков: с 19:00 до 21:00 в фойе Большого зала прошел театральный квиз — интеллектуальная игра, в которой все желающие могли проверить свои знания о театральных постановках, известных актерах, литературе и кино, а ведущим мероприятия стал один из самых популярных артистов театра Егор Овечкин. Затем, в 20:00, начались публичные блиц-интервью с артистами «Красного факела». В качестве интервьюера выступил известный новосибирский теле- и радиоведущий Руслан Махов, а на его каверзные и временами даже немного странные (Екатерина Макарова подтвердит) вопросы ответили Екатерина Макарова, Анастасия Косенко, Камиль Кунгуров, Константин Телегин, Денис Казанцев и Клавдия Качусова. Завершил вечер комментированный видеопоказ спектакля «Тартюф», который в 2005 году поставил в «Красном факеле» нынешний главный режиссер театра Андрей Прикотенко и который, к слову, в 2007 году был номинирован на главную национальную театральную премию «Золотая маска». Пришедшие зрители смогли увидеть самые яркие фрагменты спектакля с комментариями занятых в нем артистов Владимира Лемешонка, Влады Франк и Ирины Кривонос.

Подводя итог, хочется отметить, что 103-й театральный сезон еще раз подтвердил статус «Красного факела» как ведущего театра не только Новосибирска, но и всего Сибирского региона, и одного из лучших театров России, а также в очередной раз опроверг то и дело возникающие разговоры о грядущей смерти театра как института и общественного явления. Нет, несмотря на все трудности театр жив, более того, он активно развивается, ищет новые формы и продолжает радовать своих преданных зрителей, даря им яркие и незабываемые эмоции и впечатления. То есть именно то, что нам всем сегодня так необходимо.

Дмитрий Овчинников, публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

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