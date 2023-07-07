Лаборатория современного искусства съехала из центра Новосибирска

Лаборатория современного искусства съехала с площадки на ул. Ленина, 15. Об этом сообщает пресс-служба организации.

— В этот раз закрытие сезона совпало со сменой формата. Теперь Лаборатория будет работать виртуально, но мы продолжим заниматься проектами, создавать современное искусство и встречаться с вами — нашими друзьями и зрителями. Где и когда это произойдет, мы пока не знаем, поэтому будем сообщать о проектах по мере нашей активности, — отмечается в сообщении.

Корреспонденту редакции Infopro54 причину переезда назвать отказали, отметив, что «это было решение студии».

Лаборатория современного искусства – это арт-пространство, в котором проходили выставки, спектакли, перформансы, читки, концерты, образовательные программы, встречи книжного клуба, инклюзивные и телесные практики.

Лаборатория появилась в 2018 году, когда в Новосибирском театральном институте выпустился курс Алексея Крикливого и Ильи Панькова. Позже к молодым актерам и режиссерам присоединились художники, музыканты, поэты, готовые создавать междисциплинарную среду для всех, кто занимается искусством. Также все пять лет резидентами Лаборатории были студийцы и педагоги «Инклюзион. Театр. Школа. Новосибирск». За пять лет в Лаборатории современного искусства прошло более 300 событий, которые посетили 15000 зрителей.

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