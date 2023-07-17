В Новосибирске строители нового моста завершили надвижку балок развязки на площади Труда

В Новосибирске завершился монтаж четырёх главных балок левобережной транспортной развязки на площади Труда, сообщили в ГК «ВИС».

Четыре балки по 24 метра каждая смонтировали всего за две ночи.

— Работы проводились с частичным перекрытием движения и завершены с опережением графика. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, они проводились в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что эстакада левобережной транспортной развязки, которая проходит над площадью Труда, обеспечит сквозное движение автотранспорта, что позволит отказаться от кругового перекрёстка и светофорного регулирования движения. Полностью возведение эстакады строители обещают завершить в августе 2023 года.

Срок окончания строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске — конец 2023 года. После завершения работ объект будет проверять Ростехнадзор. Пресс-служба ГК «ВИС» 10 июля сообщала, что строители моста через Обь смонтировали 34 из 70 вант.

Напомним, в 2022 году из федерального бюджета региону были выделены дополнительные 7 млрд рублей на ускорение работ по завершению строительства моста. Предполагалось, что движение будет открыто в конце 2022 года, а работы завершены в начале 2023. Открытие объекта планировали приурочить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который планировали проводить в Новосибирске. Однако потом чемпионат отменили, и сроки были сдвинуты на конец 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что официальные сроки сдачи четвертого моста в Новосибирске сдвинули.