В микрорайоне Клюквенный построят три школы

В микрорайоне Клюквенный в Новосибирске построят 3 школы на 4100 мест, сообщили в мэрии. Одна из низ рассчитана на 1100 мест, вторая и третья — по 1500 мест. Школы планируется построить до 2026, 2028 и 2032 года соответственно.

Напомним, освоение территории комплексного развития жилмассива «Клюквенный» запланировано в три этапа. В ходе первого на территории планируется построить 541 тысяча кв м жилья. На участке также планируется размещение пяти детсадов, поликлиники со станцией скорой помощи. В перспективе в жилмассиве «Клюквенный» планируется возвести более 1 млн кв. м жилья. Население жилмассива в прогнозном плане должно составить около 35 млн человек. В ходе торгов право застраивать территорию нового микрорайона получили ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (Новосибирск) и АО «Завод сборного железобетона № 6» (Омск). Новый микрорайон планируют построить до 2033 года.

Ранее редакция сообщала, что в жилмассив Клюквенный начинают строить дорогу.