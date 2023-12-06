11 баллов: Новосибирск побил рекорд по пробкам 2023 года

В Новосибирске вторые сутки не прекращается снегопад, из-за чего происходят мелкие ДТП по всему городу.

По данным сервиса 2ГИС, на дорогах пробки 11 баллов, обездвижены оба берега сибирского мегаполиса.

Пользователи сервиса 2ГИС выражают своё негодование в комментариях.

— А до 12 баллов дожмём? — Ладно, я понимаю, утром и вечером. Весь день город стоит! — Просто нет слов, как вы это?! — Администрации города бы выйти на улицу снег потрогать, к реальности немного вернуться. Делаете вообще?! — Ну его, переночую на работе.

Многокилометровый затор образовался на улицах Большевистской, Ленина, Вокзальной магистрали, Ватутина, Петухова. Красный проспект и проспект Димитрова так же окрашены бордовым цветом.

Пробки собрались на Октябрьском и Димитровском мостах, на площадях Труда, Сибиряков-Гвардейцев и Энергетиков. Другие проблемные участки: проспект Карла Маркса, Восход, Северный проезд и прочее.

Ранее редакция сообщала о 10-бальной пробке, образовавшейся из-за обильного снегопада вечером 5 декабря.