«Опять Медведев приехал?»: Новосибирск сковали 10-бальные пробки

Снегопад в Новосибирске 5 декабря затормозил движение транспорта на дорогах. К вечеру ситуация ухудшилась — город встал в 10-бальные пробки.
Пользователи сервиса 2ГИС оставляют в приложении эмоциональные комментарии.
― Будь проклят этот город!
― В следующий раз ― на метро.
― Вместо того, чтобы день рождения отмечать, стою в пробке с кайфом.
― Пустите на заправку, пожалуйста!
― Опять Медведев приехал?
― Это ад!
Сервис 2Гис показывает затруднённое движение на проспекте Димитрова в обе стороны, на Немировича-Данченко со стороны левого берега, Сибиряков-Гвардейцев в обе стороны, Октябрьский мост так же блокирован снегопадом в обе стороны. Пробки собрались на Красном проспекте, Богдана Хмельницкого, Тайгинской, Авиастроителей.
Во многих местах произошли мелкие ДТП.
Ранее редакция сообщала о пробках из-за перекрытых улиц по случаю приезда Дмитрия Медведева в Новосибирск.
Фото: Infopro54/скриншот 2ГИС.
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