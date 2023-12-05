«Опять Медведев приехал?»: Новосибирск сковали 10-бальные пробки

Снегопад в Новосибирске 5 декабря затормозил движение транспорта на дорогах. К вечеру ситуация ухудшилась — город встал в 10-бальные пробки.

Пользователи сервиса 2ГИС оставляют в приложении эмоциональные комментарии.

― Будь проклят этот город!

― В следующий раз ― на метро.

― Вместо того, чтобы день рождения отмечать, стою в пробке с кайфом.

― Пустите на заправку, пожалуйста!

― Опять Медведев приехал?

― Это ад!

Сервис 2Гис показывает затруднённое движение на проспекте Димитрова в обе стороны, на Немировича-Данченко со стороны левого берега, Сибиряков-Гвардейцев в обе стороны, Октябрьский мост так же блокирован снегопадом в обе стороны. Пробки собрались на Красном проспекте, Богдана Хмельницкого, Тайгинской, Авиастроителей.

Во многих местах произошли мелкие ДТП.

Ранее редакция сообщала о пробках из-за перекрытых улиц по случаю приезда Дмитрия Медведева в Новосибирск.