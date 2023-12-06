Движение пассажирского транспорта ограничили на трех трассах в Новосибирске

6 декабря управление «Сибуправдора» объявило об ограничении движения на участках трасс «Сибирь», «Чуйский тракт», «Иртыш».

Теперь пассажирский маршрутный транспорт не сможет проехать по указанным участкам:

― На трассе Р-255 «Сибирь» с 41-го по 245 км (от Новосибирска до Кемерово),

― На Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области с 28-го по 135 км,

― На Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области с 947-го по 1454 км.

Также с 18 часов вечера ограничения будут действовать на Северном обходе Новосибирска.

― Причина ― неблагоприятные погодные условия в виде сильного снега, метели и видимости менее 50-100 м, ― пояснили в ведомстве.

Ранее редакция писала, что в Новосибирске за сутки выпала месячная норма осадков.