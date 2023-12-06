Четвертый мост в Новосибирске обещают сдать к концу 2024 года

Ввод четвертого моста запланирован на четвертый квартал 2024 года. Об этом рассказал Сергей Юдин, гендиректор ООО «ПФ «ВИС» во время пресс-тура на объект. Первые машины смогут проехать по мосту в июне или июле 2024 года.

Юдин отметил, что все деньги, предусмотренные соглашением, Группа «ВИС» вложила в полном объеме. Также компания предлагала увеличит свое участие в проекте, но получила отказ.

– Перенос сроков связан с санкциями, пандемией и турбулентностью в политики. В настоящее время часть денег, 3,3 миллиарда рублей, заморожены на наших счетах, – отметил Юдин.

Одной из главных причин сдвига стал коллектор бытовой канализации, который обеспечивает транзит сточных вод микрорайона «Горский».

– В проектной документации, в рамках подготовки территории, работы должны были завершить в 2020 году. Они были начаты, но по разным причинам остановлены. Мы не смогли приступить к отсыпке насыпи и укладки дороги. Можно сказать, что опоздание со стороны концедента ГКУ «Мост» на 3 года, – отметил Юдин.

Юдин рассказал, что фактически проект подорожал на 9 миллиардов.

– Для нас самое критичное — это сдвиг стройки, – поделился Юдин.

Работы все равно продолжаются. Сейчас компания вкладывает свои средства. Он также отметил, что замораживание средств отразилось на работе. Так, например, в пик на мосту работало более 1 тысячи человек, сейчас — 550.

Сергей Юдин затронул тему и судебных разбирательств. По его мнению, это вполне нормально. Сегодня практика концессий только формируется в стране.

– Находимся в судах по ряду вопросов. Но я считаю, что это не сильно отражается на реализации проекта. Мы готовы пройти государственную экспертизу о подтверждении стоимости и внесенных проектных решений, – рассказал гендиректор.

Он подчеркнул, что на стоимость проезда по мосту сдвижка сроков сдачи никак не отразится.

– Стоимость проезда определяется правительством Новосибирской области, – подчеркнул Юдин.

Представители ГК «ВИС» также прокомментировали животрепещущий вопрос о затоплении площади Труда и Энергетиков.

– Безусловно те проектные решения, которые заложены, обеспечат водоотвод. Но в целом нужно говорить о реконструкции сетей водозабора и дождевой канализации прилегающих к мосту территорий, – отметил Владислав Вавилин, директор по реализации проекта строительства мостового перехода.

Ранее редакция сообщала о том, что Минтранс ищет контролера за строительством четвертого моста в Новосибирске.