Нидерланды заморозили до €600 млн российских активов

Нидерланды заморозили до 600 миллионов евро российских активов, заявил координатор по реализации санкций против РФ Стеф Блок, передает РИА «Новости» со ссылкой на его заявление, распространенное голландским кабмином.

— В Нидерландах мы сейчас заморозили от 500 до 600 миллионов российских активов. Это означает, что мы не находимся в нижней части европейского рейтинга по данному вопросу, — говорится в заявлении Блока.

По словам Блока, правоохранители сейчас проверяют, остались ли еще российские юридические и физические лица, чьи активы и имущество можно заморозить.

Ранее сообщалось, что Евросоюз заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций почти на €30 млрд в рамках персональных санкций. Так, оказались замороженными лодки, вертолеты, недвижимость и произведения искусства.