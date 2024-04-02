На студии и однокомнатные квартиры приходятся почти 65% продаж в новостройках Новосибирска

В новостройках Новосибирска наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры — на них пришлись 34,3% всего объема продаж по ДДУ за январь-февраль 2024 года, сообщили в пресс-службе Центра маркетинговых исследований «Объектив». Второе место по популярности у покупателей заняли студии (30,4%). На продажи двухкомнатных квартир пришлись 21,7%, а трехкомнатных — 8,1%.

Ксения Чернецкая, аналитик Российской гильдии риелторов, глава Центра маркетинговых исследований «Объектив», объясняет смещение спроса в сторону малометражных лотов повышением порога первоначального взноса по ипотеке до 30%. Кроме того, по ее словам, действующие программы льготного ипотечного кредитования стимулируют покупателей ориентироваться на весьма ограниченный бюджет — около 6-7 млн рублей.

— В предложении первичного рынка Новосибирска ему чаще всего соответствуют студии и однокомнатные квартиры. К тому же, начиная со второй половины 2023 года, мы наблюдали активное возвращение на рынок инвестиционных сделок: на фоне падения курса рубля и высокой инфляции недвижимость остается популярным способом сохранить сбережения и привлекает частные инвестиции, — говорит Чернецкая.

При этом предложение малогабаритных квартир на рынке недвижимости Новосибирска не успевает за спросом. По данным «Объектив.РФ», доля квартир площадью до 30 кв. м в продажах по ДДУ в феврале составила 22,5%, а в экспозиции — 15,6%. Доля квартир площадью 30-40 кв. м в спросе достигает 21,5% и 16,3% — в предложении.

В результате за 2 месяца 2024 года средняя цена за «квадрат» в студии в Новосибирске выросла на 2% — до 154,9 тысячи рублей, в однокомнатных квартирах — на 1% (до 143,8 тысячи рублей). Для сравнения: «квадрат» в двушке стоил 135 тысяч, в трешке — 136,9 тысячи рублей, в четырешке — 170,7 тысячи рублей.

Средняя площадь студий в экспозиции на первичном рынке Новосибирска составила 31,6 кв. м, однокомнатных квартир — 43,7 кв. м, двухкомнатных — 63,9 кв. м, трехкомнатных — 87,0 кв. м.

При этом, по данным «Объектив.РФ», в Новосибирске за 2 месяца 2024 года резко снизилась доля ипотечных сделок на рынке первичной недвижимости: до 65,1%, тогда как в декабре 2023 года показатель достигал рекордных 86,3%. Это также повлияло на рост спроса на малогабаритные квартиры.

Напомним, по данным бизнес-комьюнити One Company, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска в феврале составляла 124 тысячи рублей за «квадрат», цена квартиры — 6,08 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что просрочка по кредитам на новостройки выросла в Новосибирской области.