11 новосибирцев стали победителями и призерами хакатона в Сибири

В Новосибирске наградили победителей пятого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». 11 новосибирцев стали призерами и победителями. Об этом сообщает пресс-служба Миннауки и инновационной политики Новосибирской области.

По итогам соревнования 15 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 миллиона рублей. 300 тысяч рублей получала команда-победитель, 200 тысяч рублей вручались за второе место, 100 тысяч рублей полагались команде, занявшей третье место. До финальных защит дошли 75 команд.

Команды решали различные задачи при помощи искусственного интеллекта. Например, задача от аэропорта Шереметьево была посвящена разработке программного модуля для прогнозирования специальных служебных сообщений, задействованных в системе обработки багажа.

— Кейсы были сложные, до защит дошли самые устремленные и настойчивые. Уверен, что постановщики задач отметили оригинальность решений участников, возьмут предложения в работу и реализуют их на практике, — подчеркнул Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».

Врио вице-губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила, что IT-отрасль Новосибирской области по динамике развития, количеству организаций, а также численности и качеству кадров входит в первую десятку регионов России. Производство валового регионального продукта в нашем регионе в сфере информации и связи растет ежегодно.

— Искусственный интеллект — это область, которая продолжает развиваться и менять наш мир. Участие молодых, талантливых специалистов в подобных мероприятиях дает нам надежду на будущее, где мы сможем решать сложные задачи и улучшать жизнь людей с помощью технологий, — подчеркнула Мануйлова.

Основные цели проекта – создание системы отбора кадров для решения определённых задач, поиск, развитие и поддержка талантливых и перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область привлечет 10 кредитных линий на пять миллиардов рублей.