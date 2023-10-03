Гость убил жениха на свадьбе под Новосибирском

Трагедия произошла в разгар сельской свадьбы в Коченевском районе Новосибирской области. Гость и жених во время праздника сильно повздорили. Приглашенный схватился за нож и нанес несколько ударов виновнику торжества. Жениха экстренно увезли в больницу, но спасти его не удалось.
― 2 октября постановлением Коченевского районного суда Новосибирской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя одного из населённых пунктов Коченевского района Новосибирской области. До 30 ноября мужчина пробудет в СИЗО, ― сообщает пресс-служба районного суда.
Причиной убийства, по версии следствия, стали личные неприязненные отношения.
Фото: freepik.com
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