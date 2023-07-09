11 призывников из Новосибирской области пополнили научные роты и технополис «ЭРА» в Анапе

11 призывников из Новосибирской области отправились к местам несения службы в научные, научно-исследовательские роты и военный инновационный технополис «ЭРА» Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщил военный комиссар Новосибирской области, полковник Евгений Кудрявцев.

Молодые люди продолжат исследовательскую деятельность в сфере информационной безопасности, робототехники, наноэлектроники и биотехнологий в интересах российской армии.

По данным ЦВО, в ходе весеннего призыва на военную службу военные комиссариаты ЦВО призовут около 58 тыс. человек, в том числе 150 человек — в научные подразделения. Призыв проходит в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.

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