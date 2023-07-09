Жилой квартал появился недалеко от Аквапарка

На левом берегу Оби появится новый жилой квартал. Мэрия Новосибирска согласовала проект комплексного развития территории (КРТ) по ул. Таежной, ул. 2-й Ракитной, ул. Болотной в Ленинском районе по инициативе правообладателей. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте мэрии.

Согласно документу, под застройку передается участок площадью 85,1 тыс кв метров. На нем будут построены 17 жилых домов высотой 7-8-этажей. Общая площадь квартир составит более 100 тысяч кв. метров, в которых поселятся 4175 жителей. Под спортивные и детские площадки, а также зоны для отдыха и озеленение отведено более 14 тысяч кв. метров.

Подземные парковки будут предназначены для 620 автомобилей, наземные стоянки — для 1020 мест.

Для размещения дошкольного образовательного учреждения на 150 мест предусмотрен земельный участок площадью 0,525 га, из них 0,2914 га — из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Под снос попадет десять объектов недвижимости, среди них гаражи, склады и одно административно-производственное здание.

Проект планируется реализовать до 2030 года. Строительство будет вестись в три этапа:

I этап – многоквартирные дома № 1 – 6 (по генеральному плану), подземная автостоянка № 7 (по генеральному плану), дошкольное образовательное учреждение на 150 мест, трансформаторная подстанция № 8 (по генеральному плану) – III квартал 2026 года.

II этап – многоквартирные дома № 9 – 11, 13 – 16 (по генеральному плану), подземная автостоянка № 12 (по генеральному плану) на 100 машино-мест, трансформаторная подстанция № 8 (1) (по генеральному плану) – IV квартал 2027 года.

III этап – многоквартирные дома № 17 – 19, 22 (по генеральному плану), подземная автостоянка № 20, 21 (по генеральному плану) на 100 и 70 машино-мест соответственно, трансформаторная подстанция № 8(2) (по генеральному плану) – IV квартал 2030 года.

Ранее редакция сообщала, что в Октябрьском районе Новосибирска снесут около 300 частных домов.