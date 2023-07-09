Рекламодателям

Жилой квартал появился недалеко от Аквапарка

  • 09/07/2023, 18:21
Автор:
Жилой квартал появился недалеко от Аквапарка
План комплексного развития территории согласовала мэрия Новосибирска.

На левом берегу Оби появится новый жилой квартал. Мэрия Новосибирска согласовала проект комплексного развития территории (КРТ) по ул. Таежной, ул. 2-й Ракитной, ул. Болотной в Ленинском районе по инициативе правообладателей. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте мэрии.

Согласно документу, под застройку передается участок площадью 85,1 тыс кв метров. На нем будут построены 17 жилых домов высотой 7-8-этажей. Общая площадь квартир составит более 100 тысяч кв. метров,  в которых поселятся 4175 жителей.  Под спортивные и детские площадки, а также зоны для отдыха и озеленение отведено более 14 тысяч кв. метров.

Подземные парковки будут предназначены для 620 автомобилей, наземные стоянки — для 1020 мест.

Для размещения дошкольного образовательного учреждения на 150 мест предусмотрен земельный участок площадью 0,525 га, из них 0,2914 га — из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Жилой квартал появился недалеко от Аквапарка

Под снос попадет десять объектов недвижимости, среди них гаражи, склады и одно административно-производственное здание.

Проект планируется реализовать до 2030 года. Строительство будет вестись в три этапа:

I этап – многоквартирные дома № 1 – 6 (по генеральному плану), подземная автостоянка № 7 (по генеральному плану), дошкольное образовательное учреждение на 150 мест, трансформаторная подстанция № 8 (по генеральному плану) – III квартал 2026 года.

II этап – многоквартирные дома № 9 – 11, 13 – 16 (по генеральному плану), подземная автостоянка № 12 (по генеральному плану) на 100 машино-мест, трансформаторная подстанция № 8 (1) (по генеральному плану) – IV квартал 2027 года.

III этап – многоквартирные дома № 17 – 19, 22 (по генеральному плану), подземная автостоянка № 20, 21 (по генеральному плану) на 100 и 70 машино-мест соответственно, трансформаторная подстанция № 8(2) (по генеральному плану) – IV квартал 2030 года.

Ранее редакция сообщала, что в Октябрьском районе Новосибирска снесут около 300 частных домов.

Фото: pixabay.com, anncapictures  , схема территории — из архитектурно-градостроительной концепции на сайте мэрии города Новосибирска

309

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска КРТ Комплексное развитие территории


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

ГК «Расцветай» объявила набор добровольцев в отряд операторов беспилотных летательных аппаратов
8/07/23 9:56
У участников СВО возникают проблемы с оплатой проезда в отпуск
6/07/23 17:03
Депутат Заксобрания Сергей Конько получил орден Мужества
6/07/23 10:52
Клиника НИИТО способна возобновить работу в полном режиме

Клиника НИИТО способна возобновить работу в полном режиме

Конкурсный управляющий решил, что клиника может выйти из банкротства и продавать ее имущество преждевременно, пишет главный редактор ЦДЖ Андрей Кузнецов.
Читать статью >>
В Ордынке появятся складские комплексы на 15 тыс квадратов

В Ордынке появятся складские комплексы на 15 тыс квадратов

Он будет рассчитан на хранение, переработку и упаковку более 19 тыс тонн овощей.
Читать статью >>
Новосибирцы стали чаще ремонтировать iPhone

Новосибирцы стали чаще ремонтировать iPhone

При этом частные сервисы и мастера замещают на рынке авторизованные сервисные центры.
Читать статью >>
Бастрыкин подключился к уголовному делу обманутых дольщиков Новосибирска

Бастрыкин подключился к уголовному делу обманутых дольщиков Новосибирска

На минувшей неделе дольщики заявили о том, что намерены объявить голодовку.
Читать статью >>
Арт-концепцию аэропорта Толмачево оценили эксперты

Арт-концепцию аэропорта Толмачево оценили эксперты

А также дали рекомендации туристам на что следует обратить внимание.
Читать статью >>
Новосибирску предложили эстакадный общественный транспорт с беспилотными рельсовыми автомобилями

Новосибирску предложили эстакадный общественный транспорт с беспилотными рельсовыми автомобилями

Для связи удаленных жилых массивов с метро и перехода через реку без моста.
Читать статью >>
После Дня города новосибирский парк Арена пришлось восстанавливать

После Дня города новосибирский парк Арена пришлось восстанавливать

За два дня его посетило около 30 тыс гостей.
Читать статью >>
Госпиталь из Китая и клиника Мешалкина будут вместе исследовать и лечить заболевания сердца

Госпиталь из Китая и клиника Мешалкина будут вместе исследовать и лечить заболевания сердца

Запуск первого проекта — по лечению пациентов с легочной гипертензией — планируется в сентябре 2023 года.
Читать статью >>
Владельцев эллингов с лодками выселили с Чернышевского спуска

Владельцев эллингов с лодками выселили с Чернышевского спуска

Пока в Сухой лог.
Читать статью >>
Лаборатория современного искусства

Лаборатория современного искусства съехала из центра Новосибирска

Теперь она будет работать виртуально.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Сергей Максимов, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС)

Сергей Максимов: В Новосибирске концентрируются 79% складских комплексов класса А и Б в Сибири

Регион получит новые возможности в связи с формированием новых логистических маршрутов.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Новосибирские спасатели помогли уставшему виндсерфингисту добраться до берега

09/07/2023, 18:51

11 призывников из Новосибирской области пополнили научные роты и технополис «ЭРА» в Анапе

09/07/2023, 16:13

10 и13 июля изменится расписание электрички Новосибирск-Болотное

09/07/2023, 13:27

Следователи начали проверку по факту причинения смерти по неосторожности жительнице Искитимского района

09/07/2023, 12:56

Стали известны детали благоустройства сквера Крылья Сибири в Новосибирске

09/07/2023, 11:26

В Искитиме простились с 32-летним Романом Мазуровым, погибшим в зоне СВО

09/07/2023, 11:00

С начала года из Узбекистана и Таджикистана в Новосибирскую область приехало более 50 тысяч мигрантов

09/07/2023, 10:29

Сузунское предприятие начало выпускать стаканчики для мороженного

08/07/2023, 18:11

Стало известно какой штраф заплатит чиновник мэрии за срыв сроков строительства станции метро Спортивная

08/07/2023, 17:38

Новосибирцы нашли в районе бывшего села Бугры остатки дореволюционной мельницы

08/07/2023, 17:14

К парку Каменка построят подъездную дорогу

08/07/2023, 16:51

Контракт на завершение дороги от Немировича-Данченко к ледовой арене подорожал в 2.5 раза

08/07/2023, 15:15

В Новосибирске объявили конкурс на проектирование и установку светофоров с дистанционным контролем

08/07/2023, 14:04

Клиника НИИТО способна возобновить работу в полном режиме

08/07/2023, 13:08

Дорожники объяснили почему ремонт Винаповского моста завершится только в октябре

08/07/2023, 12:15

В Новосибирске пройдет школа экологических волонтеров

08/07/2023, 11:05

В Ордынке появятся складские комплексы на 15 тыс квадратов

08/07/2023, 10:45

Новосибирцы стали чаще ремонтировать iPhone

08/07/2023, 10:08

ГК «Расцветай» объявила набор добровольцев в отряд операторов беспилотных летательных аппаратов

08/07/2023, 09:56

Бастрыкин подключился к уголовному делу обманутых дольщиков Новосибирска

08/07/2023, 09:47
Популярное

Мошенники предлагают работу по оценке онлайн-кинотеатров

07/07/2023, 17:05

Продать жилье, приобретенное в ипотеку с маткапиталом станет легче

06/07/2023, 16:19

Вирусы помогут победить бактерии, вызывающие внутрибольничные инфекции

06/07/2023, 15:36

Продажи новых легковых машин в России в июне выросли в 2,5 раза

06/07/2023, 15:11

На таможне в Германии у россиян изымают автомобили

06/07/2023, 12:52

В России утверждены требования к составлению нормативных словарей

06/07/2023, 12:26
Новости компаний

«Прокачали» РКО: увеличили количество бесплатных платежей и переводов

08/07/2023, 10:14

Бизнес может размещать депозиты дистанционно в BL-Business iBank

07/07/2023, 14:50

Сергей Никулин: жители Новосибирской области за первое полугодие оформили ипотечных кредитов на сумму свыше 18,6 млрд рублей

07/07/2023, 13:56

Работы номинации «ПРО КСО и благотворительность» от «СУЭК-Кузбасс» расскажут о деятельном участии бизнеса в жизни общества

06/07/2023, 14:47

Журналистские работы о развитии агропромышленного комплекса Сибири принимаются в номинацию «АгроПро» конкурса «Сибирь.ПРО»

06/07/2023, 14:42

Работа на опережение: «Ростелеком» устраняет 60% неполадок сети незаметно для клиентов и еще почти 30% — дистанционно

06/07/2023, 12:17

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска