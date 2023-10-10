11 проектов жилых домов получили положительное заключение госэкспертизы в Новосибирской области

В сентябре 11 многоквартирных домов в Новосибирской области получили положительное заключение экспертизы, сообщает Единый реестр застройщиков (ЕРЗ). Регион возглавил рейтинг регионов по этому показателю.

На втором месте Москва с 7 объектами, получившими за месяц положительные заключения экспертизы. Далее идут Волгоградская область, Красноярский край, Свердловская, Смоленская и Тюменская области — по 6 объектов.

Отмечается, что всего в сентябре 2023 года положительное заключение экспертизы проектной документации получили 87 застройщиков на 119 объекта. Количество объектов сократилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но увеличилось на 2,6% — по сравнению с августом 2023 года.

— Из них 66% (78 домов) будет возведено в новых жилых комплексах, 34% (41 дом) — это дополнительные корпуса в существующих ЖК, — уточнили в ЕРЗ.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области вырос объем выведенных на рынок новостроек.