Омский адвокат, выступивший посредником во взятке, осужден на 7 лет в Новосибирске

Суд вынес приговор адвокату Омской областной коллегии Алексею Сурину. Он обвинялся в посредничеств во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

― Алексей Сурин действуя в интересах подзащитного, обвиняемого в незаконной охоте, выступил посредником в передаче взятки в размере 1,5 млн рублей мировому судье Венгеровского района Новосибирской области, ― говорится в пресс-релизе.

Сурин вину признал. Суд назначил виновному 7 лет лишения свободы с лишением статуса адвоката на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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