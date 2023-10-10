Нейросети в школах: может ли ИИ заменить живого учителя

64% принимавших в социсследованиях респондентов уверены, что обучение в школах с помощью ИИ невозможно, передает цифровое издание «Краснодарские известия» со ссылкой на «Вебер» – проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы».

При этом 20% опрошенных считают, что нейросеть вообще никогда не заменит реального педагога, 25% — убеждены, что такое будущее вполне реально, а 44% категорически против того, чтобы ИИ обучал, так как школа – это то место, где дети не только получают знания, но и их в какой-то мере и воспитывают.

Исследование также показало, что половина респондентов убеждены, что как только искусственный интеллект станет широко доступен ученикам, их собственные способности перестанут развиваться, так как соблазн решить любую задачу, не напрягаясь, слишком велик.

В то же время 24% опрошенных выразили мнение, что владение нейросетями – это очень важный навык для современного человека.

Следует отметить, что 11% респондентов признались, что осведомлены о том, что их дети или дети их знакомых пользуются ИИ в учебном процессе.

Немаловажным стал вопрос об использовании на уроках смартфонов.

Согласно результатам исследования, 72% россиян считают, что гаджеты необходимо отдавать перед началом занятия учителю. 25% их категорически не поддерживают. А 44% уверены, что телефоны ученикам нужны только в экстренных случаях для связи с родителями, 33% допускают, что дети могут пользоваться смартфонами на переменах, но не более и 12% в принципе против мобильных телефонов в школе.

Только 35% опрошенных лояльно настроены к самому факту наличия у детей гаджетов.

Кроме того, большинство участников исследования признали актуальность школьных чатов (83%).

92% респондентов не против того, чтобы учителя вести свои соцсети, 40% считают, что учителю можно вести соцсети без ограничения доступа.

Против публичности педагогов выступили 52% родителей, которые заявили – доступ к страницам должен быть ограничен.

Что же касается внешнего вида учителя, то 84% опрошенных едины во мнении, что педагогам необходимо строго соблюдать дресс-код, особенно женщинам. Родители в основном выступают за строгий стиль, допустим также деловой или классический.

Ранее редакция сообщала, что на базе искусственного интеллекта создан первый виртуальный юрист.