МВД конфисковало более 57 тысяч литров подпольного алкоголя в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска полицейские изъяли 1 тысячу кег с контрафактным алкоголем. Общий объем составил более 57 тысяч литров.

Ведомство отчиталось об удачной проверке по легальности алкогольной продукции, хранящейся на одном из складов.

Как сообщило МВД, часть продукции не была задекларирована в специализированной информационной системе.

На данный момент проводится проверка, решается вопрос о привлечении владельцев бизнеса к ответственности.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура нашла переполненный мигрантами хостел с нарушениями в Новосибирске.