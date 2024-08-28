МЧС показало, как после взрыва под Новосибирском выглядит жилой дом

МЧС региона опубликовала фотографии дома, пострадавшего от взрыва газа в селе Маршанское Новосибирской области. На кадрах можно заметить выбитые окна, выпавшие рамы и разрушенные конструкции.

Прокуратура Каргатского района проверяет все обстоятельства происшествия.

– Прокуратура Каргатского района контролирует ход и результаты доследственной проверки, – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 28 августа, ранним утром в доме произошёл взрыв газа из-за того, что хозяйка решила растопить кирпичную печь. В результате взрыва часть здания обрушилась. Пострадала 80-летняя пенсионерка, у нее многочисленные ожоги. Сейчас ее спасением занимаются медики районной больницы.

Предварительной причиной взрыва является открытый вентиль в доме на газовой трубе.

Ранее редакция сообщала о том, что частный дом взорвался в селе Маршанское Новосибирской области.