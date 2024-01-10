Самолет с 138 пассажирами совершил экстренную посадку в Барнауле

Утром 10 января рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Горно-Алтайск, по техническим причинам совершил посадку на запасном аэродроме в Барнауле. На борту самолета находилось 138 пассажиров и 7 членов экипажа. Борт приземлился с выпущенными закрылками.

— Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СК на транспорте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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