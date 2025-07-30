1200 образовательных организаций НСО отремонтируют к новому учебному году

В Новосибирской области активно идут приготовления к началу 2025-2026 учебного года. Согласно планам, в 38 школах региона будет проведен капитальный ремонт, а около 1200 образовательных учреждений подвергнутся текущему и поддерживающему ремонту. Вопросы подготовки обсуждались 30 июля на выездном совещании в новосибирской школе № 128, где завершается капитальный ремонт. Совещание прошло под руководством заместителя губернатора Валентины Дудниковой.

Замгубернатора подчеркнула, что правительство области придает приоритетное значение подготовке школ, детских садов и учреждений дополнительного образования к новому учебному году. Данные вопросы были предварительно рассмотрены в оперативном штабе по делам образовательных организаций.

— Капитальный ремонт школы № 128, рассчитанный на два года, проводится поэтапно и представляет собой хороший пример подготовки к приему учеников в новом учебном году. В этой и других школах региона обновляются не только стены и кровля, но и проводится широкий спектр других работ, включая обновление учебно-методического обеспечения. Ремонтируются фасады, системы отопления, водоснабжения и канализации, выполняются электромонтажные работы и благоустройство прилегающей территории. Капитальный ремонт школ осуществляется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В регионе 38 образовательных организаций находятся на разных этапах капитального ремонта с периодом реализации от одного до двух лет. Совместные усилия министерства образования Новосибирской области и мэрии Новосибирска под контролем губернатора Андрея Травникова направлены на комплексное решение задачи подготовки к новому учебному году, — отметила Валентина Дудникова.

К 1 сентября 2025 года планируется завершить капитальный ремонт в полном объеме в 28 общеобразовательных учреждениях Новосибирской области, реализующих двухгодичный цикл ремонтных работ, а еще 10 школ будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года. В настоящее время все виды ремонта – поддерживающий, текущий и капитальный – проводятся в 1234 школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Новосибирской области.