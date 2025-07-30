Минимальный школьный набор в Новосибирске за год подорожал на 9%

Средняя стоимость минимального набора для подготовки ребенка в школу в Новосибирской области выросла за год на 9%, достигнув отметки в 16 905 рублей. Об этом редакции Infopro54 сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». В него вошли школьная форма, рюкзак, рубашка, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетрадей и пенал.

В число наиболее дорогостоящих школьных товаров вошли ранец со средней стоимостью свыше 4 тыс. рублей, школьная форма — 3,1 тыс. рублей, а также дополнительные брюки или юбка — около 1 тыс. рублей.

Больше всего выросли цены на канцелярский товары: на карандаши и ручки рост составил 35% по сравнению с прошлым годом (медианная цена 429 рублей), пенал (с предметами канцелярии) подорожал на 21% (медианная цена 1164 рубля), набор тетрадей — на 17% (до 459 рублей).

Чуть меньшими темпами росли цены на школьную форму и белье: детские кроссовки — на 13% (до 2067 рублей), детская футболка — на 10% (до 621 рубля), школьная блузка/рубашка — на 7% (до 1078 рублей). На 7% стали дороже брюки и юбки (949 рублей) и на 6% — школьная форма (3135 рублей).

Единственной категорией товаров, на которые снизилась цена, стали детские рюкзаки. По данным аналитиков, медианная цена на них составила 4078 рублей, что на 4% меньше, чем в прошлом году.

— Этим летом продолжается тенденция, отмеченная еще в прошлом году – большинство родителей не склонны покупать школьные товары с большим опережением, как это было в период пандемии. Тому способствует удобство приобретения товаров в онлайне, прежде всего на маркетплейсах, — отметили аналитики.

Эксперты добавили, что более 60% продаж школьного сегмента пришлось на онлайн-платформы.

Напомним, в 2024 году расходы новосибирских родителей на сборы детей в школу в среднем составили 13 700 рублей, что на 10% больше по сравнению с 2023 годом. По данным опроса SuperJob, каждый одиннадцатый родитель утверждал, что взял кредит на покупку самого необходимого для учебы.

Стоит отметить, что в середине июля ФАС России выступила с предложением заморозить цены на школьные товары в период подготовки к учебному году. В 2024 году некоторые торговые сети поддержали инициативу антимонопольной службы и не поднимали цены на школьные товары. Кроме того, вводились скидки и акции.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские магазины начали продавать школьную форму.