125 жителям региона за неделю отказано в обслуживании из-за отсутствия QR-кодов и сертификатов

За прошедшую неделю в регионе было проверено 2039 объектов, в том числе по использованию QR-кодов – 304, выявлено 72 нарушения и составлен 21 административный протокол, направлено в суд – 23. В отношении физических лиц выявлено 571 нарушение, направлено в суд 278 материалов. Число граждан, не допущенных на мероприятия в связи с отсутствием QR-кодов или сертификатов – 125.

Совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области региональным министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства проведено 175 проверок предприятий торговли и общественного питания по соблюдению режима повышенной готовности, проверены 150 объектов торговли в 7 крупных торговых центрах и 1 отдельно стоящий объект. По итогам проверок был составлен один административный материал по нарушению масочного режима. Ведомство вело активную работу по мониторингу соблюдения предприятиями, оказывающими услуги общественного питания, требования по проверке QR-кодов. Было проверено 34 объекта.

Проверки на подведомственных объектах также проводились сотрудниками министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Было проведено 10 рейдовых мероприятий, составлено 7 административных материалов на транспортные предприятия и 30 протоколов об административных правонарушениях на физических лиц. Также совместно с сотрудниками Роспотребнадзора было проведено две проверки по осмотру уборки салонов между сменами. По итогам проверки было составлено два административных материала.

Напомним, правительством Новосибирской области одобрено продление ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, до 31 декабря, введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также действует система QR-кодов.