Мусор: истоки проблемы и пути решения

Истоки проблемы загрязнения окружающей среды

Отходы жизнедеятельности человека начали появляться с тех самых пор, как возник этот «венец природы». Древние горожане, конечно же, не располагали возможностью обратиться в службу «ЭКОГРАД» и отводили под мусор специальные места. Однако, тогда отходы носили исключительно органический характер и не вызывали необратимых последствий в имеющейся экосистеме.

Девятнадцатый век ознаменовался прорывом в сфере промышленного производства и качественными изменениями, которые претерпели отходы. Последние стали содержать вредные для окружающей среды соединения и потребовали пересмотра системы утилизации. Чем больше появлялось предприятий, тем более усугублялась проблема.

В конце XX века сильным мира сего показалось, что они нашли рациональное решение вопроса. Промышленный мусор просто начали складировать на территории государств третьего мира. Лишь спустя век стало понятно, что прогрессивное человечество ещё дальше от решения проблемы, чем было в самом начале.

Мусор, такой какой он есть на самом деле

Организация безопасной утилизации отходов потребовала приложить немало усилий со стороны специалистов. В результате было принято решение о раздельной переработке продуктов жизнедеятельности. Так и возникла классификация, согласно которой все отходы делятся по:

Агрегатному состоянию. По этому признаку выделяют субстанции жидкие, твёрдые, газообразные, сыпучие, пасты, гели и другие.

Происхождению. Бывают органические, химические, минеральные и коммунальный мусор.

Химическому составу. Критерий позволяет определить, подлежит ли мусор переработке или консервации в безопасном месте.

Кроме того, все отходы подразделяются по 5-ти степеням безопасности — чрезвычайный, высокий, умеренный, малый, практически безопасный для человека.

Первый, второй и третий уровень токсической угрозы

В первую категорию опасности входят остатки, нарушающие экосистему и вызывающие природный дисбаланс. Они негативно влияют на здоровье человека и своим действием наносят непоправимый вред. Как правило, это ртуть и соединения, в состав которых входит этот металл.

Отходы 2-го класса вызывают меньшую угрозу для людей. Однако на реабилитацию окружающей среды после их воздействия требуется несколько десятков лет. К таким продуктам относят аккумуляторы, нефтесодержащие и свинцовые соединения, кислоты. Хранят такие остатки в изолированных ёмкостях, защищённых от коррозии.

Отходы умеренной безопасности — строительное сырьё, провода, разнообразные фильтры, отработанные масла. Органические остатки наподобие свиного навоза и куриного жира, также входят в эту группу. При некорректном обращении с подобными отходами окружающей среде потребуется на восстановление не менее десяти лет.

Малый и низкая степень опасности

К мусору 4 типа относят птичий помёт, битумные и асфальтные смеси, автомобильные покрышки, стружку, опилки, строительные материалы, пыль. Ущерб для природы они наносят незначительный, но тем не менее на восстановление последней уйдёт не менее трёх лет.

Практически неопасные остатки входят в 5-й, самый последний перечень. Сюда относятся пищевые отходы, макулатура, керамика, зола, щебень. Все эти вещи имеют органическое происхождение и не вступают в конфликт с экосистемой окружающей среды. Но даже они способны нарушить эстетику и порядок, если находятся в неположенных местах.

Подводим итоги

Все категории отходов, какими бы малоопасными они ни были, нуждаются в правильном хранении и переработке. Даже самые безобидные могут испортить внешний вид улиц и эстетику дворов. Если с последней категорией остатков в состоянии справиться каждый homo sapiens, то первые четыре следует отдать на откуп профессионалам. Сервисные организации по типу «ЭКОГРАД» выполнят оперативный вывоз отходов и снимут огромный груз ответственности за сохранность окружающей среды и здоровье людей.