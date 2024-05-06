Многодетного таджика-нарушителя принудительно выслали из Новосибирска

Из Новосибирска принудительно высылают отца 9 малолетних детей из Таджикистана. Причиной стало нарушение режима пребывания в России.

В суде было установлено, что Ганжалов прибыл в страну в январе 2024 года через Узбекистан, и далее через Казахстан. Приехав в Новосибирск, он получил отказ в выдаче патента и должен был покинуть пределы РФ. Однако денег на обратный билет у мигранта якобы не было и он остался в сибирской столице работать. Но жить по своим законам ему удалось недолго.

Суд признал иностранного специалиста виновным в нарушении режима пребывания в РФ, выразившемся в уклонении от выезда по истечению определенного срока пребывания.

— Ганжалову назначен штраф в размере 2000 рублей, с административным выдворением за пределы Российской Федерации в принудительном контролируемом порядке с содержанием до его выдворения в специальном учреждении системы ГУ МВД, — пояснили в Кировском районном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что в первые майские дни сотрудники военного следственного отдела СК совместно с МВД провели рейд по строительным площадкам Ленинского района Новосибирска. Правоохранителями были установлены 7 мигрантов, не вставших на воинский учет. Всех их доставили в военные комиссариаты.