13 июля в Новосибирске снова прогнозируют грозы

По данным Gismeteo, завтра в Новосибирске ожидается усиление жары. Уже с утра температура будет около +27 градусов, а днем поднимется до 31 градуса. Вечер особого облегчения не принесет — +25%. Синоптики также прогнозируют небольшой дождь и грозы. Ветер западный 7-8 метров в секунду.

В Запсибгидрометцентре сообщили, что до 15 июля включительно в регионе сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 С и выше, местами сильная жара +35 С и выше. 13 июля метеорологи также прогнозируют грозы.

12-14 июля в области местами сохранится высокая (4 класса), 13-14 июля в Чистоозерном районе ожидается чрезвычайная (5 класса) пожароопасность. С 11 июля в регионе введен режим ЧС из-за погодных условий.

Напомним, что днем 11 и ночью 12 июля в отдельных районах Новосибирской области отмечались небольшие и умеренные дожди интенсивностью до 7-12 мм за 12 часов, ночью по северо-востоку прошли сильные дожди интенсивность 15-24 мм за 12 часов. Ветер усиливался до 17 м/с. Температура воздуха составила днем +28, +33 С, местами до +37 С, ночью +17, +24 С. В отдельных районах наблюдались грозы, в дождях отмечалось ухудшение видимости до 1-2 км, ночью до 500 м.

В некоторых районах Новосибирска из-за сильных дождей были подтоплены улицы.

Ранее редакция рассказывала о том, что МЧС Иркутской области просит туристов воздержаться от поездок в горы и сплавов по рекам из-за ливневых дождей.