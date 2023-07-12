На следующей неделе документация развязки на Матвеевке будет отправлена на экспертизу

Проектирование развязки на Матвеевку в Новосибирске закончено. Подрядчик намерен на следующей неделе отправить документацию для прохождения Госэкспертизы. Об этом сообщает министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Напомним, что в мае 2023 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал о завершении разработки проектно-сметная документация на строительство двухуровневой развязки на Матвеевке. Начать ее строительство город рассчитывает в 2024 году.

Ранее вопрос необходимости развязки на Матвеевке на федеральном уровне озвучил депутат Госдумы Александр Аксёненко. Депутат направил официальное письмо председателю правительства России Мишустину с просьбой оказать содействие в реализации проекта строительства и выделить дополнительное финансирование.

Ранее редакция сообщала о том, что в следующем году в Новосибирске ожидается строительство развязки на Матвеевке.