На следующей неделе документация развязки на Матвеевке будет отправлена на экспертизу

Проектирование развязки на Матвеевку в Новосибирске закончено. Подрядчик намерен на следующей неделе отправить документацию для прохождения Госэкспертизы. Об этом сообщает министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Ранее вопрос необходимости развязки на Матвеевке на федеральном уровне озвучил депутат Госдумы Александр Аксёненко. Депутат направил официальное письмо председателю правительства России Мишустину с просьбой оказать содействие в реализации проекта строительства и выделить дополнительное финансирование.
Ранее редакция сообщала о том, что в следующем году в Новосибирске ожидается строительство развязки на Матвеевке.
Фото пресс-службы ТУАД
Рубрики :
Регионы:
Теги :