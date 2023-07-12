Рекламодателям

Кабинет радиомоделирования и студия школьного ТВ: в Новосибирске до конца года будет построена новая школа

  • 12/07/2023, 11:42
строительство школ в Новосибирске
В Ленинском районе Новосибирска ускоренными темпами в рамках нацпроекта «Образование» возводится школа, которую смогут посещать 825 воспитанников. Сегодня подрядчик – АО «Бердский строительный трест» – развернул работы по всем фронтам.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков посетил площадку строящейся школы. Он отметил, что строительство объектов образования – самый капиталоемкий блок строительной программы на ближайшие три года. Только в 2023 году на строительство школ и детских садов из федерального и областного бюджетов направлено порядка 9 млрд рублей. 

«Школа по ул. Забалуева – один из объектов образования, который планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.  Ее строительство стартовало в начале этого года, но подрядчик набрал очень высокие темпы. Уже сегодня возведен каркас здания, заканчиваются кровельные работы, строители ведут внутреннюю отделку помещений и обустраивают фасад. У нас нет сомнений, что школа в Ленинском районе, который активно растет и застраивается, будет построена до конца года», – подчеркнул Алексей Колмаков.

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина создание новых школьных мест и строительство современных учреждений образования сегодня одно из приоритетных направлений работы Правительства Новосибирской области.

Школа по ул. Забалуева возводится по нацпроекту «Образование» регионального проекта «Современная школа». Она полностью соответствует понятию современной школы. В 4-этажном здании по проекту будут обустроены два спортивных зала с тренерскими и раздевалками, вместительные актовый зал и столовая, студия школьного телевидения, специализированные кабинеты, в числе которых кабинет экологии и радиомоделирования, библиотека и конференц-зал.

«В настоящий момент по строительной программе, согласно поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова, ведется проектирование, строительство и реконструкция сразу 16 школ в разных районах области, ввод объектов запланирован в 2023-2025 годах. Такой объем строительства – беспрецедентный, требует особого профессионализма от строителей», – подвел итог Алексей Колмаков.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

540

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь НСО Новосибирск

Теги : правительство Новосибирской области образование власть Андрей Травников


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Житель Купино погиб в ходе СВО
12/07/23 11:09
ГК «Расцветай» объявила набор добровольцев в отряд операторов беспилотных летательных аппаратов
8/07/23 9:56
У участников СВО возникают проблемы с оплатой проезда в отпуск
6/07/23 17:03
В Новосибирске стартует проект комплексного развития территории

На Фадеева стартует проект комплексного развития территории

Для ДОМ.РФ в Новосибирске и ГК «Поляков» это будет первый опыт работы с КРТ. Для города это четвертое подписанное соглашение.
Читать статью >>
Температура воды в Новосибирске, жара в Новосибирске, пляжи Новосибирска

Вода в водоемах Новосибирской области прогреется до 30 градусов

Спасатели ожидают наплыв отдыхающих на берега рек и озер региона.
Читать статью >>
Новосибирские энергетики привлекут иностранные компании в проект по золоотвалам

Новосибирские энергетики привлекут иностранные компании в проект по золоотвалам

Сейчас СГК использует около 600 тыс тонн золошлаков.
Читать статью >>
Закон «последнего жильца» будет применяться в Новосибирской области

Закон «последнего жильца» будет применяться в Новосибирской области

При реализации проектов комплексного развития территории.
Читать статью >>
Результаты новосибирских девятиклассников по математике обеспокоили Минобр

Результаты новосибирских девятиклассников по математике обеспокоили Минобр

В Министерстве планируют присмотреться к курсам повышения квалификации и намерены привлекать учителей в различные проекты.
Читать статью >>
Туризм в Новосибирской области не просто жив, но и активно развивается

Туризм в Новосибирской области не просто жив, но и активно развивается

Несмотря на проблемы, связанные с совершенствованием инфраструктуры, качества сервиса и транспортной доступности.
Читать статью >>
В сданных новостройках Новосибирска уменьшилась площадь квартир

В сданных новостройках Новосибирска уменьшилась площадь квартир

Объем ввода новых объектов упал на 35%, но при этом по количеству новостроек Новосибирск занял в июне первое место по стране.
Читать статью >>
В Новосибирской области оценят хватит ли ресурсов для масштабной программы обновления коммуналки

В Новосибирской области оценят хватит ли ресурсов для масштабной программы обновления коммуналки

Ранее профильные министерства столкнулись с проблемами при реализации проектов по ремонту дорог, благоустройству, строительству соцобъектов.
Читать статью >>
Клиника НИИТО способна возобновить работу в полном режиме

Клиника НИИТО способна возобновить работу в полном режиме

Конкурсный управляющий решил, что клиника может выйти из банкротства и продавать ее имущество преждевременно, пишет главный редактор ЦДЖ Андрей Кузнецов.
Читать статью >>
В Ордынке появятся складские комплексы на 15 тыс квадратов

В Ордынке появятся складские комплексы на 15 тыс квадратов

Он будет рассчитан на хранение, переработку и упаковку более 19 тыс тонн овощей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Сергей Максимов, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС)

Сергей Максимов: В Новосибирске концентрируются 79% складских комплексов класса А и Б в Сибири

Регион получит новые возможности в связи с формированием новых логистических маршрутов.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

За первое полугодие в Новосибирске произошло почти 1500 пожаров

12/07/2023, 13:04

На Фадеева стартует проект комплексного развития территории

12/07/2023, 12:46

Площадь государственных и муниципальных земель в Новосибирской области за год уменьшилась на 19 тыс га

12/07/2023, 12:42

Выпускникам школ Новосибирска автоматически продлили выплату пенсии по случаю потери кормильца

12/07/2023, 12:21

На следующей неделе документация развязки на Матвеевке будет отправлена на экспертизу

12/07/2023, 12:18

13 июля в Новосибирске снова прогнозируют грозы

12/07/2023, 11:58

Около 70% новосибирцев готовы уехать на работу за границу

12/07/2023, 11:29

Житель Купино погиб в ходе СВО

12/07/2023, 11:09

Вода в водоемах Новосибирской области прогреется до 30 градусов

12/07/2023, 11:00

Новосибирские энергетики привлекут иностранные компании в проект по золоотвалам

12/07/2023, 10:54

МЧС Иркутской области просит туристов воздержаться от поездок в горы и сплавов по рекам

12/07/2023, 10:47

В выходные в Каргате пройдет праздник народных ремесел «Мастера Сибири»

12/07/2023, 10:32

Экс-глава Линево Яков Ландайс избежал колонии

12/07/2023, 10:17

Мэрия Новосибирска поставит на учет исторические памятники на бульваре Победы в Ленинском районе

12/07/2023, 09:45

Закон «последнего жильца» будет применяться в Новосибирской области

12/07/2023, 09:43

У уехавшего из России экс-депутата Сергея Бойко* родился второй сын

12/07/2023, 09:13

В Новосибирске из школы №82 за полгода уволились 12 учителей

11/07/2023, 18:27

Суд признал виновным в мошенничестве изготовителя мебели в Новосибирске

11/07/2023, 17:37

Сергей Неведомский официально назначен главой управления службы судебных приставов Новосибирской области

11/07/2023, 16:28

МЧС Бурятии приостановил поиски туристки из Новосибирска на реке Снежной

11/07/2023, 16:11
Популярное

Из-за жары в Новосибирской области могут деформироваться рельсы

12/07/2023, 12:59

В Новосибирской области 11-летняя девочка стала мамой

11/07/2023, 17:33

Мошенники предлагают работу по оценке онлайн-кинотеатров

07/07/2023, 17:05

Продать жилье, приобретенное в ипотеку с маткапиталом станет легче

06/07/2023, 16:19

Вирусы помогут победить бактерии, вызывающие внутрибольничные инфекции

06/07/2023, 15:36

Продажи новых легковых машин в России в июне выросли в 2,5 раза

06/07/2023, 15:11
Новости компаний

«Ростелеком» и Сеченовский Университет будут развивать цифровые технологии в радиологии

12/07/2023, 12:20

О главных задачах энергетической отрасли страны поговорим в номинации «Надёжная энергетика» от ПАО «Россети Сибирь»

12/07/2023, 11:33

ВТБ: портфель депозитов в юанях превысил 10 млрд

12/07/2023, 10:58

Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по итогам первого полугодия

11/07/2023, 17:48

Банк «Левобережный» поддерживает томских застройщиков

11/07/2023, 17:35

ВТБ: объем выдач ипотеки самозанятым превысил 5 млрд рублей

11/07/2023, 16:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска