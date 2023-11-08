13 мастерских для работ на авариях на теплосетях получил Новосибирск

До конца 2023 года новосибирские теплосети получат 25 новых мобильных мастерских аварийно-восстановительных работ (МАВР). Вложения в спецтехнику составят свыше 230 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

Сегодня, 8 ноября, Новосибирск получил лишь первую партию из 13 машин.

― Наличие МАВР, не решит проблему износа труб, но поможет более оперативно устранять возникающие повреждения, ― говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что такая поставка машин является крупнейшей за последние 15 лет.

Напомним, депутаты горсовета Новосибирска опасались, что отопительный сезон в этом году не удастся начать вовремя из-за большого объема работ, которые выполняла «Сибирская генерирующая компания». Эти опасения не реализовались, но в СГК сообщили, что сроки по сдаче части объектов в этом году запаздывают. В следующем году энергетики запланировали рост объема работ в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что повышение тарифов на капремонт не привело к росту самих ремонтов в Новосибирске.