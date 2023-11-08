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13 мастерских для работ на авариях на теплосетях получил Новосибирск

  • 08/11/2023, 21:45
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13 мастерских для работ на авариях на теплосетях получил Новосибирск
Всего планируется получить 25 новых мастерских до конца этого года.

До конца 2023 года новосибирские теплосети получат 25 новых мобильных мастерских аварийно-восстановительных работ (МАВР). Вложения в спецтехнику составят свыше 230 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

Сегодня, 8 ноября, Новосибирск получил лишь первую партию из 13 машин.

― Наличие МАВР, не решит проблему износа труб, но поможет более оперативно устранять возникающие повреждения, ― говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что такая поставка машин является крупнейшей за последние 15 лет.

Напомним, депутаты горсовета Новосибирска опасались, что отопительный сезон в этом году не удастся начать вовремя из-за большого объема работ, которые выполняла «Сибирская генерирующая компания». Эти опасения не реализовались, но в СГК сообщили, что сроки по сдаче части объектов в этом году запаздывают. В следующем году энергетики запланировали рост объема работ в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что повышение тарифов на капремонт не привело к росту самих ремонтов в Новосибирске.

Фото со страницы СГК в Телеграм.

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ Город

Регионы: Новосибирск

Теги : СГК ремонт теплосетей


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