Стоимость билетов на спектакль «Щелкунчик» достигает 20 тысяч рублей в Новосибирске

Новогодний спектакль «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича нарасхват в Новосибирске и Москве. На данный момент цены на билеты в Москве достигли 20 тысяч рублей. Постепенно к этой планке приближается и НОВАТ.

Столица Сибири не показывает столь большого ажиотажа на спектакль. Во время премьеры постановки в конце октября, купить место в зале можно было за 5-7 тысяч рублей.

Однако в конце декабря билеты станут менее доступными для горожан. Отметим, что в этом году самый последний спектакль «Щелкунчик» будет поставлен 31 декабря в 18:00.

Также постановку будут показывать в новогодние каникулы.

― Уже посмотрела новую постановку «Щелкунчика», полное ощущение сказочности и волшебства! Великолепно! Сколько таланта, любви и труда вложено в этот спектакль. Браво! ― поделилась своими эмоциями Галина Шаталова, подписчица НОВАТа в социальных сетях.

Напомним, что действие балета начинается в уютном немецком бюргерском доме господина Штальбаума, в рождественскую ночь. Премьера «Щелкунчика» Юрия Григоровича состоялась 1966 году, на сцене Большого театра. С тех пор балет в его версии сохраняется в репертуаре и пользуется популярностью у зрителей. Он также поставлен хореографом в разных театрах России и мира: Вене, Хельсинки, Праге, Стамбуле, Сеуле, Уфе, Тбилиси, Кишиневе, Краснодаре, Астане. И в 2023 году «Щелкунчик» Григоровича впервые ставится на новосибирской балетной сцене.

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