3 млрд на Левобережный мусорный полигон в Новосибирске даст Российский экологический оператор

РЭО может вложить в комплекс по обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО в Новосибирске 3 млрд рублей. Об этом в интервью каналу 360tv сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию «Российского экологического оператора» Сергей Королев.

— РЭО может инвестировать в проект Левобережного комплекса до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения облигаций ППК, — добавил Королев.

Напомним, первая концессия по строительству комплекса по переработке ТКО была подписана в Новосибирске 31 октября. Он будет расположен на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района в 3,3 км от села Верх-Тула.

Как уточняла пресс-служба правительства, объем инвестиций в проект составит более 3,2 миллиардов рублей. Комплекс по переработке ТКО сможет принимать около 300 тыс тонн твердых коммунальных отходов в год. Ввести в эксплуатацию объект концессионер должен через 24 месяца после регистрации договоров аренды земельных участков на которых будет размещен комплекс по переработке ТКО.

Директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков сообщал, что на территории комплекса по переработке ТКО будут созданы условия для сортировки 100% отходов. Из мусора будут выбираться вторичные материальные фракции для переработки, органическая часть будет компостироваться. Кроме того, часть отходов пойдет на изготовление RDF-топлива. В итоге на захоронение будет направляться 22% от поступившего мусора.

Спецавтохозяйство также выиграло тендер на создание Правобережного комплекса в Раздольном. Замгубернатора Сергей Семка пояснял, что эта концессия будет подписана в ближайшее время.

Ранее редакция сообщала, что МинЖКХ Новосибирской области готовит конкурс по выбору регоператора для вывоза ТКО.