Список претендентов на господдержку могут расширить

В правительстве региона планируют скорректировать список отраслей, которые могут претендовать на такую меру господдержки, как получение инвестиционного вычета в размере 2/3 от выпадающих доходов. Об этом на оперативном заседании сообщил министр экономического развития Лев Решетников. Пока, согласно законодательству, на компенсацию претендуют исключительно предприятия обрабатывающей промышленности.

— Вначале было много сомнений, будет ли данная мера востребована, — сообщает министр. — У нас есть еще такой инструмент, как региональные инвестиционные проекты, но инвестиционный налоговый вычет получил больше востребованности. По итогам 2019 года девять компаний получили льготы на 287 млн рублей. За первое полугодие 2020 года — 11 компаний на 180 млн рублей. Мы, когда принимали данный закон, определили только обрабатывающее производство как получателя данной льготы. Договаривались вернуться к рассмотрению расширения сфер экономики, которые могут воспользоваться данной мерой.

Другая, озвученная Решетниковым мера поддержки инвесторов, в настоящее время активно набирающая обороты, — предоставление земельных участков без торгов. По итогам 2019 года 13 инвесторов получили 49 га земли общей стоимостью 18 млрд рублей.

— За четыре года действия этого инструмента 32 инвестора получили землю на сумму 452 млрд рублей, — приводит данные министр. — Почти 135 га отданы инвесторам. Обращаю внимание, что это не предоставление земли бесплатно. Если инвестор выбрал себе участок, может без торгов получить землю под проект. Это значительно упрощает процесс вхождения в него.

— Для формирования бюджета мы выбрали сценарий самый консервативный, — сообщает губернатор Андрей Травников. — Но мы взяли обязательства в ближайшее время превратить его в бюджет развития, снова вернуться к развитию. Для этого основа есть. Даже, оглядываясь на текущий 2020 год, хотелось бы констатировать, что ни один крупный инвестиционный проект не «встал». Все наши проекты реализованы. Все инвестиционные проекты, которые планируются на 2020 год, запущены. Несмотря на все объективные сложности, инвестиционную деятельность мы должны поддерживать.

В правительстве подчеркивают, что меры инвестиционной поддержки, несмотря на объективные трудности в экономической ситуации из-за пандемии, не будут свернуты ни по одному направлению.

По информации Минэкономразвития Новосибирской области, господдержку получила 31 компания общим объемом 506 млн рублей. Из них 273 млн — налоговые льготы и субсидии. В проекты, получившие господдержку, вложены 7,2 млрд рублей инвестиций. Выручка проектов с господдержкой составила более 39 млрд рублей. Созданы 440 новых рабочих мест. Также в прошлом году на заседаниях специальной комиссии был рассмотрен 31 проект. Общий объем инвестиций — 41 млрд рублей. В 2019 году объем мер господдержки увеличился до 5 млрд. На 1 рубль господдержки в 2019 году в среднем были получены 2,5 рубля налогов по производственным предприятиям (33 проекта) — 4,3 рубля, по социальным и инфраструктурным проектам — 3,8 рубля. Также на 1 рубль господдержки были вложены 13 рублей инвестиций. По проектам в 2019 году по тем 440 новым рабочим местам средняя зарплата составляла 47 тысяч рублей.

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