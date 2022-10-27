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В Новосибирске за последний год срок строительства новостроек сократился

  • 27/10/2022, 10:03
новостройки Новосибирска
Кроме того, город занял первое место в России по количеству ипотечных сделок.

По данным платформы TrendAgent, средний срок строительства новостроек в Новосибирске за последний год снизился на 2,5 месяца. Об этом сообщила операционный директор компании TrendAgent Мария Иванова в рамках конференции «#Тренды 2022. Тенденции развития рынка недвижимости от основных участников индустрии».

Мария Иванова поделилась аналитикой, собранной с таких городов, как: Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. В 2022 году средний срок возведения дома в Новосибирске составил 26,56 месяцев. Годом ранее этот срок был выше — 29,07 месяцев. Для сравнения: в Москве срок строительства жилого дома от старта продаж до заселения в 2022 году составил 32,47 месяцев, в Санкт-Петербурге — 32 месяца, в Ростове-на-Дону — 26,56 месяцев, а в Краснодаре — 22,7 месяцев. В 2021 в Москве он составлял 32,1 месяцев, в Санкт-Петербурге — 31,17 месяцев.

— Один из популярных трендов, к которому стремятся девелоперы — снижение среднего срока строительства дома. Мы проанализировали в каждом городе срок от старта продаж до выдачи ключей и пока существенных тенденций снижения статистика не отражает. В столицах средний срок составил 2,5 года. Наименьший срок зафиксирован на юге России, где наиболее благоприятные условия для строительства, — поделилась Мария Иванова.

Также был показан средний размер стоимости 1кв.м. (на основе привлеченных договоров партнерами TrendAgent). В этом рейтинге новостроек Новосибирск занял 4 место (с ценой в 99 тыс. рублей) уступив Москве, Санкт-Петербургу, Краснодару. Кроме того, Новосибирск занял первое место в России по количеству ипотечных сделок. (92%)

 

Ранее редакция приводила мнения экспертов о том, как увеличить продажи недвижимости в турбулентном 2022 году.

Фото: pixabay.com — borevina

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство жилья новостройки Новосибирска ипотека


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